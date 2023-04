Mann meldet sich selbst beim Polizei-Notruf Siebenjährige in Ulm offenbar von ihrem Vater getötet

In Ulm ist ein siebenjähriges Mädchen getötet worden - offenbar von seinem Vater. Der Mann habe sich selbst über den Polizei-Notruf gemeldet, teilte am Montagabend die Polizei der baden-württembergischen Stadt mit. Der 40-Jährige habe angegeben, seine sieben Jahre alte Tochter im Bereich eines Schulzentrums getötet zu haben. Er befinde sich noch am Tatort.

Die Polizei traf den 40-Jährigen den Angaben zufolge vor Ort an und nahm ihn vorläufig fest. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Mann seine Tochter mit einem Messer getötet. Die genauen Hintergründe der Tat seien zunächst unklar. (AFP)

