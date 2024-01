Massenproteste gegen rechts „Für viele Menschen ist jetzt der Punkt erreicht, an dem sie sagen: Bis hier hin und nicht weiter“

Herr Grimm, am vergangenen Wochenende sind Hunderttausende Menschen in Deutschland auf die Straße gegangen, um gegen Fremdenhass und Rechtextremismus zu demonstrieren. War das eine Größenordnung, die Sie als Protestforscher überrascht hat?

Die Größenordnung hat mich definitiv überrascht. Ich war selbst auf der Demo in Berlin, nach unseren Berechnungen waren dort zwischen 210.000 bis 260.000 Menschen. Wenn man die Hunderttausenden aus anderen Großstädten, Hamburg oder München, hinzunimmt, sowie die vielen Kleinstädte, dann ergibt sich ein Gesamtbild, das man auf diese Art und Weise schon länger nicht gesehen hat. Wenn in einer Stadt wie Bamberg fast 7.000 Menschen auf die Straße gehen, was etwa zehn Prozent der Bevölkerung sind, dann ist das schon ein enormes Potenzial. Dass jetzt aber insgesamt demonstriert wurde, hat mich als Protestforscher nicht überrascht, weil es ja auch einen Anlass gab.