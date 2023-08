Matschbilder aus Wacken Das Metal-Festival versinkt im Regen – und die Wetteraussichten sind schlecht

Bässe, Schweiß und Bierdusche: Die Teilnahme am berühmten Wacken Open Air in der namensgebenden Gemeinde in Schleswig-Holstein ist ohnehin eine sehr körperliche Erfahrung. Dieses Jahr dürfte sie besonders nass werden.

Starker Regen hat den Boden auf dem Festivalgelände in eine Matschlandschaft verwandelt. Bereits am Montag hat der Veranstalter darum gebeten, dass Gäste ihre Anreise verschieben, da nicht alle Campingplätze passierbar seien. Die Aufforderung zum Anreise-Stopp gilt auch am Dienstagmittag weiterhin.

Doch längst nicht alle Teilnehmenden sehen den Schlamm als Hindernis.

Der sogenannte „Wacken-Opa“ Günter etwa trotzt dem Matsch in seinem Rollstuhl. Er sammelt Spenden für seine Charity Organisation, die sich dem Kampf gegen Krebs verschrieben hat.

„Wacken-Opa“ Günter fährt durch den Matsch. © IMAGO/Dirk Jacobs

Aussicht: Die ganze Woche Regen

Das Wacken Open Air gehört mit seinen rund 85.000 Besucher:innen zu den größten Heavy-Metal-Festivals der Welt. Dieses Jahr findet es vom 2. bis zum 5. August statt. Man kann davon ausgehen, dass Günter und andere bereits angereiste Metal-Fans auf eine Schlammschlacht eingestellt sind, laut Wettervorhersage soll es bis einschließlich des letzten Festivaltages jeden Tag regnen.

Doch zum Glück haben Metal-Fans ja den Ruf, sehr ausgeglichene Menschen zu sein. Für viele dürfte es nun darum gehen, das Beste aus den unveränderlichen Umständen zu machen und es kann helfen, dass Körperhygiene bei Festivals ohnehin nicht ganz oben auf der Prioritätenliste steht.

Ein mit Schlamm beschmierter Wacken-Teilnehmer gönnt sich eine kleine Erfrischung. © IMAGO/Dirk Jacobs

Das Wacken-Festival existiert seit 1990 und ist längst zu einem Stück Schleswig-Holsteinischer Kultur geworden. Traditionell gehört Bier bei der Veranstaltung für viele Teilnehmende dazu.

Das folgende Bild zeigt bei allem Matsch also auch einfach nur ein Stück Normalität.

Drei Wacken-Teilnehmer lassen sich die Laune nicht verderben. © IMAGO/Dirk Jacobs

Regen mit 40 Litern pro Quadratmeter

Trotz aller unbeirrten Anfangseuphorie: Der weitere Verlauf der Veranstaltung bleibt nun abzuwarten. Die Veranstalter seien im Austausch mit den zuständigen Genehmigungsbehörden, wie offiziell bekanntgegeben wurde.

Es wird auf Niederschlag von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in den vergangenen 24 Stunden verwiesen. Weiter heißt es: „Derzeit arbeiten wir die immer noch in Staus beziehungsweise auf externen und privaten Arealen zwischengeparkten Fahrzeuge ab. Dazu müssen wir jedes Fahrzeug einzeln mit einem Traktor auf den anvisierten Stellplatz schleppen, was viel Zeit für jedes einzelne Fahrzeug benötigt. Alle Traktoren sind Tag und Nacht im Dauereinsatz auf allen Flächen.“

Die Wacken-Veranstalter haben eine ganze Flotte von Traktoren im Einsatz, um den Fans auf den Platz zu helfen. © IMAGO/Dirk Jacobs

Wie es weitergeht, werde nun von Stunde zu Stunde entschieden.

Auf der offiziellen Wacken-Webseite wird für 2023 mit mehr als 150 Auftritten geworben, dazu komme ein „umfangreiches Rahmenprogramm mit Themenschwerpunkten wie Mittelalter und Endzeit“. Ein besseres Wetter für die Endzeit jedenfalls können sich die Veranstalter kaum wünschen.