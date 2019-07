Der Manipulationsfall bei RTL ist erheblich größer als zunächst bekannt war. Wie der Kölner Privatsender am Mittwoch mitteilte, hat ein Überprüfungsteam festgestellt, dass der Reporter des Regionalsenders RTL Nord über die sieben bekannten Manipulationen im nationalen Programm von RTL hinaus in 14 weiteren Fällen Beiträge manipuliert hat. RTL hatte sämtliche 104 Reportagen, die der Reporter in den zurückliegenden zehn Jahren vornehmlich für das Mittagsjournal "Punkt 12" angefertigt hat, auf mögliche Manipulationen überprüft. Neben den ermittelten Fällen gibt es RTL zufolge weitere Verdachtsmomente, die noch nicht abschließend verifiziert werden konnten.

"Wir sind erschrocken, dass trotz unserer umfangreichen Kontrollmechanismen ein Mitarbeiter über Jahre hinweg vorsätzlich täuschen und manipulieren konnte. Aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit dem Qualitätsmanagement unserer Abnahmeverfahren deutlich ausgebaut und werden zusätzlich Beiträge von unseren Reportern stichprobenartig kontrollieren", kommentierte RTL-Chefredakteur Michael Wulf die neuen Erkenntnisse.

RTL hatte vor knapp sechs Wochen darüber informiert, dass der Reporter mehrere Beiträge im nationalen RTL-Programm manipuliert hatte. Der Sender trennte sich daraufhin unverzüglich von dem Mitarbeiter und leitete umgehend eine umfängliche Überprüfung aller Beiträge des Ex-Reporters ein. Zusätzlich wurden auch die Abnahmeverfahren für Beiträge noch einmal intensiv überprüft.

Zu falschen Aussagen überredet



Bei den nun nachgewiesenen Manipulationen sind RTL zufolge drei wiederkehrende Muster erkennbar: zum einen täuschte der Reporter bei Selbstversuchen mehrmals die angebliche Dauer seiner Experimente vor. Zum anderen hat er mehrfach Menschen dazu überredet, Dinge zu behaupten, die ihnen niemals widerfahren sind oder Geschichten nachzuerzählen, die ihm Protagonisten, die nicht gefilmt werden wollten, berichtet hatten. Dabei wurde zumeist verdeckt gedreht. Der Reporter gab gegenüber den Protagonisten vor, Szenen nur nachzustellen, band sie dann aber in seine Beiträge als „echte“, verfremdete Szenen ein. Darüber hinaus nutzte der Reporter häufig Archivbilder, um seine Thesen zu untermauern und seine Beiträge stärker zu machen. Doch anstatt dies kenntlich zu machen, suggerierte er mehrmals, dass er die Bilder frisch gedreht habe.

Der Deutsche Journalisten-Verband hatte von RTL die „schonungslose Aufklärung“ der Fälschungen durch einen ehemaligen Mitarbeiter des Senders gefordert. „Es ist nicht zu fassen, dass der Ex-Mitarbeiter offenbar völlig unbeeindruckt von der Affäre um den ehemaligen ,Spiegel‘-Reporter Claas Relotius seine Fernsehbeiträge so lange frisiert hat, bis sie reißerisch genug waren“, hatte der DJV-Bundesvorsitzender Frank Überall gesagt. Nun kommt es darauf an, wie gut die neuen Überprüfungsverfahren funktionieren.