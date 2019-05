Der "Tatort" des RBB muss sich neu aufstellen: Ab 2022 möchte sich Hauptdarstellerin Meret Becker anderen künstlerischen Aufgaben widmen und sich auf Neues konzentrieren. Das teilte der RBB am Mittwoch mit.

"Wir werden am Ende 15 Folgen Berliner Tatort zusammen gemacht haben. Das sind rund sieben gut verbrachte Jahre Lebenszeit", sagte Meret Becker. "Es waren unzählige wunderbare Momente mit all den Kollegen, denen ich begegnen durfte, allen voran mein Kollege Mark Waschke, den ich mittlerweile einen Freund nennen würde. Es gab auch viele Herausforderungen, die ich nicht missen möchte. Sich gemeinsam auseinander zu setzen, Lösungen zu finden und immer wieder 'ja' zueinander zu sagen - das ist eine Erfahrung, die mir ein Geschenk ist und bei der ich unfassbar viel gelernt habe. Dennoch war und bin ich ein Streuner, und es ist an der Zeit, meine Neugierde weiter zu stillen und Neues auszuprobieren."

Seit 2015 spielt Meret Becker die Kriminalhauptkommissarin Nina Rubin und ermittelt gemeinsam mit ihrem Kollegen, Kriminalhauptkommissar Robert Karow (Mark Waschke), in Berlin. Über 9,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zuletzt am 5. Mai den Krimi "Der gute Weg". Der Berliner "Tatort: Meta" gewann im Februar 2019 einen Grimme-Spezialpreis.

"Die Entscheidung von Meret Becker stimmt uns traurig, aber wir respektieren sie selbstverständlich und wünschen ihr jetzt schon viel Glück auf allen neuen Wegen", sagte RBB-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus. Sie habe dem "Tatort" aus Berlin ein markantes, authentisches und erstmals weibliches Gesicht gegeben. "Wir freuen uns, dass wir nach einem kürzlich abgedrehten Krimi noch fünf weitere ,Tatort'-Filme mit Meret Becker verwirklichen können. Im Frühjahr 2022 wird sie dann zum 15. und letzten Mal als Nina Rubin zu sehen sein."

Mark Waschke sorge für Kontinuität, so der RBB weiter, er bleibt für den "Tatort" im Einsatz. Noch sei offen, wer künftig an der Seite von Kommissar Karow in der Hauptstadt ermittelt. Der nächste Berliner "Tatort: Das Leben nach dem Tod" läuft im Herbst im Ersten.

Auch für seinen "Polizeiruf" wird sich der RBB eine neue Kommissarin suchen müssen. Im Februar wurde bekannt gegeben, dass Maria Simon 2020 das Format verlässt. meh