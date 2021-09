Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hat für einen retuschierten TV-Beitrag um Entschuldigung gebeten. Der öffentlich-rechtliche Sender strahlte am Donnerstagabend in seinem dritten TV-Programm die Nachrichtensendung „Sachsenspiegel“ aus.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Darin äußerte sich die Staatsanwaltschaft zum Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe in Dresden vor Medienvertretern, die eine Reihe von Mikrofonen in den Händen hielten. Eines der Mikrofone trug das Logo „Bild“ der gleichnamigen Boulevardmarke - für den TV-Beitrag wurde dieses Logo wegretuschiert, so dass es nicht mehr zu sehen war.

Ein MDR-Sprecher teilte am Freitag mit: „Wir bitten um Entschuldigung! Leider müssen wir bestätigen, dass das Mikrofon in diesem Beitrag verfremdet worden ist.“ Weiter hieß es von dem Sprecher: „Dieser Einzelfall widerspricht eklatant unseren journalistischen Grundsätzen als öffentlich-rechtliches Medienhaus.“

Zum Hergang des Falls hieß es weiter, es handele sich um die „individuelle Entscheidung einer einzelnen Person, die den Beitrag redaktionell erstellt“ habe. „Sie hat uns versichert, sie hätte es allein aus „ästhetischen Gründen“ verändert. Wir werden dies selbstverständlich konsequent intern aufarbeiten.“

Mehr zum Thema Musik-O-Mat und TV-Triell Ab jetzt zählen nur noch Inhalte

Der entsprechende Beitrag wurde nach MDR-Angaben auf den eigenen Webseiten und in der Mediathek korrigiert. Der Sprecher kündigte außerdem an, man wolle am Freitagabend in der Sendung „Sachsenspiegel“ für dieses Fehlverhalten auch um Entschuldigung bitten. (dpa)