Als Sportmoderatorin und Reporterin Monica Lierhaus kehrt ins Fernsehen zurück

Die Personalie fällt in die Kategorie „Rücktritt vom Rücktritt“. Monica Lierhaus, die anlässlich ihres 50. Geburtstags ihr Karriereende vor der Kamera angekündigt hatte, arbeitet künftig RTL: Im Rahmen einer exklusiven Partnerschaft planen RTL Deutschland und die Sportjournalistin mehrere Projekte, mit denen Lierhaus als Sportmoderatorin und Reporterin ins Free-TV zurückkehrt. Die 52-Jährige wird dabei mit verschiedenen Formaten und Bereichen von RTL Deutschland zusammenarbeiten, teilte der Sender am Dienstag mit.

„Ich freue mich wirklich sehr auf die Zusammenarbeit mit RTL – wir realisieren spannende Projekte mit außergewöhnlichen Menschen. Die Verbindung von Sport und Inklusion ist dabei besonders wichtig“, sagte Monica Lierhaus zu der Kooperation. Monica Lierhaus hatte eine beispiellose Karriere als Sport-Journalistin und Moderatorin bei Sat1, dem Pay-TV-Sender Premiere (heute Sky) und der ARD hingelegt, die jäh unterbrochen wurde, als 2009 bei einer Operation zur Entfernung eines Hirn-Aneurysma Komplikationen auftraten.

Bereits am 13. April wird Monica Lierhaus im Vorfeld der Europa-League-Übertragung Leverkusen – St. Gilloise in einem Interview erstmals über ihr Comeback sprechen. Im Juni berichtet sie von den Special Olympics in Berlin. RTL ist Medienpartner der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung. Hier begleitet Lierhaus für die Nachrichten- und Magazinformate verschiedene Athlet:innen und übernimmt Sportmoderationen bei RTL Aktuell. Außerdem wird Lierhaus im Juni gemeinsam mit Florian König als Reporterin von einem DFB-Länderspiel berichten. Einsätze bei weiteren Live-Sportereignissen sind geplant. In einer Wochenserie bei „Punkt 12“ begleitet Monica Lierhaus zudem Held:innen des Alltags.

Neben den geplanten TV-Sporteinsätzen engagiert sich Monica Lierhaus dauerhaft als Inklusionsberaterin für RTL Deutschland und ist zudem im Rahmen einer für den Sommer geplanten „Woche der Vielfalt“ zum Thema Inklusion in interne und externe Themen und Formate eingebunden.

Zur Startseite