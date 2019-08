In Sizilien herrschen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum Teil bürgerkriegsähnliche Zustände. Zeitweise werden beinahe täglich Menschen auf offener Straße ermordet. Die Verantwortung dafür trägt die Mafiaorganisation Cosa Nostra, deren Killer auf der italienischen Insel für Angst und Schrecken sorgen. Eine Frau wehrt sich – ihre Waffe ist eine einfache Analogkamera.

Letizia Battaglia, in Palermo geboren, begann in den 1970er Jahren als erste Fotojournalistin, die grausamen Morde im Bild zu dokumentieren. Dadurch machte sie die Verbrechen der Mafia für die ganze Welt sichtbar. Das würdigt die britische Filmemacherin Kim Longinotto in der ARD-Dokumentation „Shooting the Mafia“. Der Film widmet sich den wichtigsten Lebensphasen der heute 84-Jährigen und erzählt ihren langen Weg auch als Emanzipationsgeschichte.

Die Sizilianerin bricht bereits früh mit gesellschaftlichen Konventionen, indem sie sich scheiden lässt und zahlreiche Liebesaffären mit jüngeren Männern beginnt. Das ist ihr erster Schritt in ein selbstbestimmtes Leben. Der zweite folgt, als Battaglia mit 40 die Fotografie entdeckt.

Einschüchterung Fehlanzeige

„Die Kamera hat mein Leben verändert. Indem ich sie einsetzte, wurde ich erst eigentlich zu einer Person“, sagt sie in einem der Interviews. Wenig später fährt Battaglia für die kommunistische Tageszeitung „L'Ora“ regelmäßig zu den vielen Tatorten, an denen sie erschossene Mafiaopfer, weinende Witwen und Beerdigungen ablichtet. Den Effekt dieser Fotos steigert Regisseurin Longinotto, indem sie zunächst die farbigen Fernsehaufnahmen einblendet und diese dann mit Battaglias Bildern kontrastiert, die die gleiche Szene in grobkörnigem Schwarz-Weiß darstellen. Schnell wird auch die Mafia auf die Fotojournalistin aufmerksam und versucht sie mit Morddrohungen zum Schweigen zu bringen. Doch Letizia Battaglia lässt sich nicht einschüchtern.



