Die Einnahmen der öffentlich-rechtlichen Sender aus dem Rundfunkbeitrag sind erstmals seit 2014 wieder leicht gestiegen. Sie lagen im vergangenen Jahr bei rund acht Milliarden Euro, wie der Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio am Dienstag in Köln bekanntgab. 2017 waren es 7,97 Milliarden Euro gewesen. Grund für den Anstieg sei die Neuanmeldung von 600000 Wohnungen, die aus dem bundesweiten Datenabgleich mit den Einwohnermeldeämtern im Jahr 2018 resultierten, sagte Beitragsservice-Geschäftsführer Stefan Wolf.



An die ARD flossen 5,63 Milliarden Euro aus dem Beitragsaufkommen. Innerhalb des Senderverbunds ging die höchste Einzelsumme an den WDR, der 1,17 Milliarden Euro bekam, gefolgt vom SWR mit 1,04 Milliarden Euro. Das ZDF vereinnahmte 1,99 Milliarden Euro, das Deutschlandradio 228,9 Millionen Euro. Die Landesmedienanstalten, die für die Aufsicht über den privaten Rundfunk zuständig sind und ebenfalls aus dem Rundfunkbeitrag finanziert werden, erhielten 151 Millionen Euro.

ARD, ZDF und Deutschlandradio haben gerade für die kommende Gebührenperiode einen erhöhten Finanzbedarf von zusätzlichen drei Milliarden Euro bei der zuständigen Einrichtung Kef angemeldet.



7,9 Milliarden Euro ab 2021 erwartet



Für die kommende Beitragsperiode, die 2021 beginnt, rechnet der Beitragsservice mit einem jährlichen Einnahmeniveau von etwa 7,9 Milliarden Euro. Wesentlicher Grund für das erwartete leichte Absinken sei das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Sommer 2018, wonach für Nebenwohnungen kein Rundfunkbeitrag mehr erhoben werden darf. Zum Stichtag 31. Dezember habe es bereits 19.500 befreite Nebenwohnungen gegeben.



Nach den Vorgaben des Gerichts habe der Beitragsservice die Befreiungsmöglichkeit sofort einrichten müssen, sagte Geschäftsführer Wolf: „Manche Anträge haben uns noch während der Urteilsverkündung erreicht.“ Die Bearbeitung dieser Anträge werde das Alltagsgeschäft noch über Monate bestimmen. Eine Aussage zur Gesamtzahl an Nebenwohnungen, für die kein Beitrag gezahlt werden muss, sei auch wegen fehlender Erfahrungswerte noch nicht möglich.



Auch die hohe Zahl der Befreiungen aus sozialen Gründen drückt die Höhe des Beitragsaufkommens: 2018 mussten den Angaben zufolge erstmals mehr als drei Millionen Personen aus diesen Gründen keinen Beitrag bezahlen.