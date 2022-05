Zeitenwende ist das aktuelle Schlagwort und das es zu Recht im Umlauf ist, zeigte diese Ausgabe von "Anne Will". In der Runde saßen nicht alerte, juvenile Herren, sondern drei Frauen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken und Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die für die FDP den Vorsitz im Verteidigungsausschuss des Bundestages sitzt, diskutierten das Thema: "Panzer im Kriegsgebiet - wohin führt Deutschlands Ukraine -Politik?". Zwei Männer waren auch da, aber sie bespielten die Ränder: Johann David Wadepul (CDU) und "Spiegel"-Autor Markus Feldenkirchen.

[Der tägliche Nachrichtenüberblick aus der Hauptstadt: Schon rund 57.000 Leser:innen informieren sich zweimal täglich mit unseren kompakten überregionalen Newslettern. Melden Sie sich jetzt kostenlos hier an.]

Die Debatte war zunächst gekennzeichnet von einer kleinen Mogelpackung: Baerbock saß nicht im Studio in Berlin-Adlershof, sondern war zugeschaltet. 20 Minuten lang beantwortete sie Fragen der Moderatorin, dann war sie weg. Die Entscheidung, der Ukraine schwere Waffen zu liefern, fand sie richtig, ob es mehr davon sein müsse, also Marder und Leopard 1, das ließ sie offen. Diese Entscheidung sei mit den europäischen Partnern abgesprochen, überhaupt geschehe nichts im deutschen Alleingang. "Wir handeln, obwohl wir hadern", auf diese Formel brachte sie den Kurs in der Ukraine-Politik. Schnell sprach sie, atemlos geradezu, Will fragte das Naheliegende und es war sehr zu bedauern, dass Baerbock an der folgenden Diskussion nicht teilnahm. Immerhin kündigte sie an, demnächst nach Kiew fahren zu wollen.

Kommuniziert Scholz zu wenig?

Auch die bewegte sich zunächst in die verkehrte Richtung: Kommuniziert Olaf Scholz zu wenig? Strack-Zimmermann und Eskens sagten nein, die FDP-Politikerin meinte zwar, dass die Bundesregierung mitteilen sollte, was alles in die Ukraine geliefert werde, wollte selber aber keine Details verraten. "Spiegel"-Autor Feldenkirchen monierte die Hü-und-Hott-Politik des Kanzlers - die Debatte steckte tief in der Vergangenheit, wo doch Zukunft gefragt war.

Anne Will hätte ihren Talk schneller und pointierter auf jene Frage lenken sollten, die sie mit einer eingeblendeten Umfrage eröffnete: 45 Prozent der Deutschen sind gegen die Lieferung von schweren Waffen, 45 Prozent sprechen sich dafür. Am Sonntag musste Scholz bei einer Rede auf "Kriegstreiber"-Zwischenrufe reagieren. Nicht wenige Deutsche sind besorgt, dass sich der Ukrainekrieg zu einem dritten Weltkrieg ausweiten könnte.

Unterstützung für die Ukraine

Der CDU-Politiker Wadepul war eindeutig für eine vermehrte Unterstützung der Ukraine, Putin brauche eine militärische Antwort, solche Wortmeldungen waren für Feldenkirchen Anlass zu fragen, ob dieser Krieg und Deutschlands Haltung dazu nicht längst eine militarisierte Schlagseite bekommen habe. Nein von allen Seiten, die Diplomatie sei längst nicht aufgegeben.

Ich weiß nicht, ob der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, diese Talkshow gesehen hat. Hat er, dann hätte der Soldat im diplomatischen Dienst,feststellen können, dass die Deutschen der Ukraine mehr und mehr an Material liefern wollen, sie aber ihre Regierung immer deutlicher fragen, ob der eingeschlagene Weg der richtige. Das wird Melnyk nicht befriedigen, vielleicht setzt es wieder Ohrfeigen.

Wir sortieren uns

Die Deutschen, so scheint es, sind fern vom Kriegsrausch. Aber ist das nicht besser für ein Volk, wenn es aus einen bisherigen Kriegsräuschen gelernt hat? "Wir sortieren uns", sagte Strack-Zimmermann. Und genau diese Sortierung müsste die kommenden Talkshows beschäftigen.