Nur wenige Shows polarisieren derart stark wie die RTL-Formate „Der Bachelor“ oder „Die Bachelorette“.

Kritiker bemängeln gerne die Zurschaustellung veralteter Rollenbilder. Und tatsächlich lässt sich feststellen, dass auch in der neuen Staffel von „Die Bachelorette“ die männlichen Kandidaten in ihrer Villa-Freizeit vorrangig beim Gewichtheben (vormittags) oder bei Poolpartys mit Bier (abends) gezeigt werden. Irgendwie müssen sich die Herren schließlich die Zeit vertreiben, bis sie zu einem Date gerufen werden – warum dann nicht mit Hantel und Hopfen?

„Woke“ geht wahrscheinlich anders. Und trotzdem (oder vielleicht gerade deshalb?) erfreut sich „Die Bachelorette“ auch bei einem „woken“ (übersetzt etwa „aufgewachten“) Publikum großer Beliebtheit.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Jeden Mittwoch versammeln sich Zuschauer jeder Altersklasse alleine (und per Smarthone via Second Screen dann doch zusammen) vor den Bildschirmen, um gemeinschaftlich die Folge auf Twitter, Facebook und Co. zu kommentieren. Aller inhaltlicher Kritik zum Trotz: Wann schaffen es Fernsehshows in Zeiten von Streamingdiensten noch, die Massen zur gleichen Uhrzeit an die Bildschirme zu bannen?

Für alle Fans und auch die Kritiker (man muss schließlich wissen, was man kritisiert) haben wir die wichtigsten Infos rund um die „Die Bachelorette 2022“ hier zusammengetragen.

SPOILERWARNUNG: Wenn Sie nicht wissen wollen, welche Kandidaten in den bisher ausgestrahlten Sendungen ihre Koffer packen mussten, sollten Sie den Abschnitt „Die Nacht der Rosen: Wer ist raus?“ mit der darin enthaltenen Bildergalerie überspringen.

Wie viele Folgen hat die neue Bachelorette-Staffel?

Die diesjährige Staffel wird voraussichtlich insgesamt 9 Folgen je 90 Minuten umfassen. Allerdings handelt es sich dabei um die Nettolaufzeit auf dem Streamingdienst RTL+. Im Free-TV kommen etwa 30 Minuten Werbung hinzu, wodurch jede Folge dann insgesamt genau zwei Stunden gehen soll.

Sendedaten: Wann läuft die Bachelorette 2022?

Die neue Staffel der RTL-Show „Die Bachelorette“ startete am Mittwoch, den 15. Juni 2022, um 20:15 Uhr auf RTL.

Daran anschließend werden die neuen Folgen im Free-TV immer jeden Mittwoch um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Wer nicht so lange warten möchte, kann sich die neuen Folgen immer schon sieben Tage vor der Ausstrahlung auf dem kostenpflichtigen Streamingportal RTL+ ansehen (4,99 € / Monat).

Die (voraussichtlichen) Sendetermine im Überblick

Insgesamt wird die Show „Die Bachelorette“ vom 15. Juni bis voraussichtlich zum 10. August immer Mittwochs um 20:15 Uhr auf RTL gesendet. Damit beträgt die Ausstrahlungszeit insgesamt neun Wochen.

Folge 1: Mittwoch, 15. Juni, um 20:15 Uhr

Mittwoch, 15. Juni, um 20:15 Uhr Folge 2: Mittwoch, 22. Juni, um 20:15 Uhr

Mittwoch, 22. Juni, um 20:15 Uhr Folge 3: Mittwoch, 29. Juni, um 20:15 Uhr

Mittwoch, 29. Juni, um 20:15 Uhr Folge 4: Mittwoch, 6. Juli, um 20:15 Uhr

Mittwoch, 6. Juli, um 20:15 Uhr Folge 5: Mittwoch, 13. Juli, um 20:15 Uhr

Mittwoch, 13. Juli, um 20:15 Uhr Folge 6: voraussichtlich am 20. Juli, um 20:15 Uhr (noch nicht bestätigt).

voraussichtlich am 20. Juli, um 20:15 Uhr (noch nicht bestätigt). Folge 7: voraussichtlich am 27. Juli, um 20:15 Uhr (noch nicht bestätigt).

voraussichtlich am 27. Juli, um 20:15 Uhr (noch nicht bestätigt). Folge 8: voraussichtlich am 3. August, um 20:15 Uhr (noch nicht bestätigt).

voraussichtlich am 3. August, um 20:15 Uhr (noch nicht bestätigt). Folge 9: voraussichtlich am 10. August, um 20:15 Uhr (noch nicht bestätigt).

Bachelorette 2022: Wann findet das Finale statt?

Das Finale der diesjährigen Bachelorette-Staffel wird voraussichtlich am Mittwoch, den 10. August, um 20.15 Uhr auf RTL gesendet. Der Sendetermin wurde von RTL bislang allerdings noch nicht final bestätigt. Auch für das Finale gilt: Mit dem RTL+ Abo können Zuschauer die Sendung bereits eine Woche früher streamen.

Die Nacht der Rosen: Wer ist raus? (Spoiler)

Am Ende einer jeden Folge entscheidet die Bachelorette bei der „Nacht der Rosen“, welche Kandidaten ihre Koffer packen und Thailand verlassen müssen. Wer eine der heißbegehrten Rosen erhält, darf auch weiterhin bleiben. In der Bildergalerie verraten wir Ihnen, welche Singles die Villa bereits verlassen mussten.

Folge 1: In der ersten Folge mussten die Kandidaten Dennis Felber, Mo Aidi und Patrick Niebauer ihre Koffer packen und die Villa verlassen.

In der ersten Folge mussten die Kandidaten und ihre Koffer packen und die Villa verlassen. Folge 2: Bei der zweiten „Nacht der Rosen“ hat sich die Bachelorette von den Singles Moritz Krämer, Tom Fröhlich und Tim Dinius verabschiedet.

Bei der zweiten „Nacht der Rosen“ hat sich die Bachelorette von den Singles und verabschiedet. Folge 3: In der dritten Folge mussten die Singles Maurice Furkert, Yannick Syperek und Philipp Krause die Sendung verlassen.

In der dritten Folge mussten die Singles und die Sendung verlassen. Folge 4: Informationen folgen.

Informationen folgen. Folge 5: Informationen folgen.

Informationen folgen. Folge 6: Informationen folgen.

Informationen folgen. Folge 7: Informationen folgen.

Informationen folgen. Folge 8: Informationen folgen.

Informationen folgen. Folge 9: Informationen folgen.

Informationen folgen. Folge 10: Informationen folgen.

Wer ist die Bachelorette 2022?

Die Bachelorette der neunten Staffel heißt Sharon Battiste, ist 30 Jahre jung und dürfte einigen Zuschauern bereits bekannt sein. In dem Serienformat „Köln 50667“ auf RTL ZWEI verkörperte die Schauspielerin von 2018 bis 2021 mit der Rolle der „Bo“ eine ehemalige Prostituierte.

Mittlerweile ist die Kölnerin mit deutsch-jamaikanischen Wurzeln nicht mehr nur vor TV-Kameras zu sehen, sondern als Model und vor allem Influencerin auch in den Sozialen Netzwerken präsent.

Sharon Battiste ist die „Bachelorette 2022 “. Foto: RTL

Auf ihrem Instagram-Profil schlägt die diesjährige Bachelorette auch ernstere Töne an. Bei Sharon Battiste wurde in der Vergangenheit Alopecia areata, also kreisrunder Haarausfall, diagnostiziert. Seit die gelernte Bürokauffrau ihre Erkrankung öffentlich machte, teilt Battiste in ihren Instagram-Highlights ihre Erfahrungen als Betroffene, beantwortet Fragen aus der Community oder nimmt ihre Fans auf Shoppingtour mit, wenn es an das Ausprobieren verschiedener Perücken geht.

Nach der Diagnose entschied sich die Influencerin dazu, ihre Haare endgültig abzurasieren und auf wechselnde Perücken zu setzen. In einem Interview mit dem „Stern“ sagte sie stolz „Die Glatze hat mir meine Stärke zurückgegeben“.

Privat liebt es die 30-Jährige zu tanzen. Verschiedenen Medienberichten zufolge soll die Wahl-Kölnerin früher als Garde- und Showtänzerin aufgetreten sein. Ein Pluspunkt bei der Partnerwahl wäre, wenn ihr künftiger Rosenkavalier ihre Leidenschaft für dieses Hobby teilt. Auch für trockenen Humor will die Influencerin laut RTL-Informationen ein paar Pluspunkte vergeben. Zum Auftakt der Show ließ sie bereits verlauten „Ich glaube, ich bin die bisher lustigste Bachelorette.“

Wie ist die diesjährige Auswahl an Kandidaten?

Insgesamt buhlen 20 Kandidaten um das Herz von Sharon Battiste. Unter den Bewerbern finden sich einige Männer, die bereits in diversen anderen RTL-Formaten mitgewirkt haben, aber auch TV-Debütanten.

Dass einige der Kandidaten schon in den RTL-Shows „Love Island“, „Take Me Out“ oder „Are You The One?“ zu sehen waren, wird auch in den Sozialen Netzwerken thematisiert.

Heiß diskutiert wird auch der fragwürdige Modegeschmack der Singlemänner - vor allem in puncto Hosenlänge und Sockendefiziten. Ob die in der Show präsentierten 3/4-Hosen tatsächlich auch im Rest der Welt das Hochwasser-Maß aller Dinge sind, darf allerdings bezweifelt werden.

Ein weiterer Kritikpunkt der Twitter-Community ist sicherlich dem Umstand geschuldet, dass fast alle Männer einen gesteigerten Fitnesslevel zur Schau tragen. Auch die „Frankfurter Rundschau“ bemängelt in ihrer Kritik zur Sendung einen Cast, „in dem alle Männer mit Sixpack von Bad Segeberg bis Mettmann vertreten“ seien.

Immerhin ist mit dem Kandidaten Yannick Syperek in diesem Jahr auch ein Bewerber dabei, der nach eigenen Angaben kein „Pumper“ sei. Gegenüber RTL sagte er „Ich biete weniger Muskeln, aber dafür ganz viel Herz“.

Wo wurde die Bachelorette 2022 gedreht?

Die diesjährige Staffel wurde in Thailand gedreht. Unter anderem dienten die Städte Bangkok und Phuket als Drehorte. Wo genau sich die Villa der Bachelorette-Kandidaten befindet, hat RTL bislang noch nicht verraten.

Mit einem Drehort in Asien handelt es sich um eine echte Premiere. Nie zuvor wurde „Die Bachelorette“ außerhalb Europas gedreht. Die vorherigen Bachelorettes Maxime, Melissa, Gerda und Nadine suchten die große Liebe vornehmlich noch in Griechenland. Andere Drehorte waren Frankreich, Portugal und Spanien.