Als Reaktion auf internationale Kritik an seiner deutschen Novemberausgabe mit dem Schwerpunkt Schwarz hat das Modemagazin „Elle“ Fehler eingeräumt. In einem Statement auf der Webseite betonte Chefredakteurin Sabine Nedelchev am Mittwoch, es sei ein Fehler gewesen, die Titelzeile „Back to black“ (dt.: Zurück zu Schwarz) zu nutzen. Missverständlich ausgelegt könnte es bedeuten, dass Schwarze eine Art Modetrend seien. Es sei darum gegangen, sich der Farbe Schwarz in der aktuellen Ausgabe von unterschiedlichen Blickwinkeln her zu nähern. So habe man unter anderem schwarze Frauen thematisiert, die als Mode-Models arbeiten.

Zuvor hatte es Kritik in sozialen Medien gegeben, darunter auf der "Fashionista"-Homepage, wo moniert wurde, dass das Trendthema "Back to Black" mit einem weißen Model gecovert werde. Topmodel Naomi Campbell postete auf ihrem Instagram-Account eine Seite der Ausgabe, die mehrere schwarze Frauen und den Slogan „Black is back“ zeigt - „sehr beleidigend“, schrieb sie dazu. „Ich habe unzählige Mal gesagt, wir sind kein Trend. Wir sind hier, um zu bleiben.“ (mit dpa)