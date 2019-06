Der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm sagt Programmkürzungen voraus, sofern der Rundfunkbeitrag nicht von 2021 an erhöht wird. BBC-Generaldirektor Tony Hall hatte ähnlich argumentiert. Sollte die britische Regierung die Rundfunkgebühren für Menschen über 75 Jahre nicht auch nach 2020 übernehmen und die entgangenen Millionenbeträge an den Sender ausgleichen, dann müsste die BBC an Kanäle und Programmen sparen. Die konservativen Tories haben ihren Beschluss von 2016 nicht revidiert, der den staatlichen Ausgleich 2020 beenden und es der BBC überlassen sollte, wie sie die Einnahmeverluste ausgleichen wollte.

Also hat die British Broadcasting Corporation jetzt reagiert: Die Gebührenbefreiung für Menschen über 75 wird abgeschafft, würde sie beibehalten, müsste der Sender Einnahmeausfälle zwischen 670 und 780 Millionen und damit ein Fünftel seiner Einnahmen kompensieren. Diverse Radio- und Fernsehangebote müssten aufgegeben werden. Dort muss unverändert gespart werden, weil die BBC die Gebührenbefreiung bei jenen Rentnerinnen und Rentnern fortsetzen will, die Anspruch auf zusätzliche Zahlungen - dem sogenannten "Pension Credit" - haben, wie Steffen Grimberg in seiner Medienkolumne schreibt. Die neue Belastung würde tatsächlich drei Millionen Menschen über 75 treffen.

Gebühren an Gerät gekoppelt

Die Gebührenpflicht in Großbritannien ist anders als in Deutschland nicht an den Haushalt gebunden, sondern an den Besitz eines oder mehrerer Fernsehapparate; die Radionutzung ist kostenlos. Derzeit beträgt die jährliche "Licence Fee" rund 174 Euro (Rundfunkbeitrag in Deutschland: 210 Euro). Abgeschafft wurde die Gebührenpflicht für Menschen über 75 von der Labour-Regierung 1999, "um die kulturelle Teilhabe für ärmere und arme Menschen im Land zu verbessern". Um diesen Aspekt dreht sich der neue Streit. Tom Watson, Schatten-Kulturminister von Labour, sagte, die neue Gebührenpflicht würde für die Betroffenen "soziale Isolation" und "Einsamkeit" bedeuten. Auch BBC-Chef Hall gestand zu, dass für manche Rentner die Fernsehlizenz eine Menge Geld bedeute, auch wenn deren Einkommen seit 2000 gestiegen seien. Er nannte die Entscheidung einen Kompromiss zwischen der Belastung einer Bevölkerungsgruppe und der Gefahr, dass eine fortgesetzte Gebührenbefreiung viele BBC-Services bedrohen würde.

Umdenken bei den Tories?

Die Tories, die letztlich das Hin und Her bei der "Licence Fee" zu verantworten haben, werfen in Gestalt von Medienminister Jeremy Wright der BBC vor, sie müsse "nun mehr tun, um alte Menschen zu unterstützen". Vielleicht sind es auch die Konservativen selbst, die zu neuem Nachdenken kommen. Schließlich sind die BBC-Seher laut "Guardian" im Schnitt 60plus, finden sich also insbesondere in der Altersgruppe, die vorzugsweise die Tories wählt. Es sieht sich also so an, als würden die Konservativen ihren Stammwählern den Fernsehgenuss verderben.

Die BBC-Ankündigung fällt nicht zufälligerweise in die politische Phase, da die Tories nach dem Abgang von Theresa May eine neue Parteispitze suchen. Erste Kandidaten haben schon erklärt, dass sie an der vollen "Licence-Fee"-Befreiung über 2020 festhalten wollen.