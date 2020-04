Das teilte die Eulenspiegel-Verlagsgruppe mitteilt. Der Ur-Berliner spielte in der DDR in zahlreichen Defa-Filmen mit, unter anderen in dem Streifen „Berlin - Ecke Schönhauser“.



Nach dem Mauerfall war er in TV-Krimis wie dem ARD-„Tatort“ zu sehen. In etlichen Folgen, die der RBB verantwortete, sorgte Schwill als unverzichtbarer Assistent Lutz Weber an der Seite des Ermittlerteams Stark und Ritter (Boris Aljinovic und Dominik Raacke) mit unverkennbarer „Berliner Schnauze“ für Lokalkolorit. Auch in der Romanverfilmung „Der Turm“ nach dem Buch von Uwe Tellkamp spielte Schwill mit.



„Ernste“, wie ihn Freunde nannten, legte 2008 seine Autobiografie „Is doch keene Frage nich“ (Verlag Das Neue Berlin) vor. Darin beschrieb er auch seinen schwierigen Neustart nach dem Ende der DDR. Auch kleine Rollen müssten gespielt werden, und zwar mit vollem Einsatz, bekannte Schwill. „Sie geben den Filmen die Würze.“

Mehr zum Thema Vorwürfe Jacob und Maxe

2012 kam die Diskussion auf, ob Schwill länger für die Stasi gearbeitet hatte, als bis dahin bekannt war. meh