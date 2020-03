Was da im Berliner Verlag passiert, kennt man eigentlich nur aus der Fußball-Bundesliga: Trainerwechsel in Permanenz. Nach Tagesspiegel-Informationen hat der Chefredakteur von "Berliner Zeitung" und "Berliner Kurier", Matthias Theime seine Kündigung eingereicht - nach nur drei Wochen auf diesem Posten.

Matthias Thieme war vom Berliner Verlag im Dezember 2019 als Chefredakteur für digitale Produkte verpflichtet worden. Am 10. Februar verkündete der Verlag, dass die bisherigen Chefredakteure Jochen Arntz und Elmar Jehn das Unternehmen verlassen würden. Thieme führte seither als alleiniger Verantwortlicher die Redaktionen von "Berliner Zeitung" und "Berliner Kurier". Zuvor war Thieme stellvertretender Chefredakteur der "Frankfurter Neue Presse".

Konflikte über Strukturen und Aufgaben

Die Ernennung von Thieme war eine Entscheidung der Verleger Holger und Silke Friedrich und Herausgeber/Geschäftsführer Michael Maier. Insbesondere der IT-Unternehmer Friedrich machte und macht massiv Duck bei der Digitalisierung von Redaktion und Verlag, bei der Einführung neuer Technik für die Zeitungsproduktion. Da muss es schnell zu grundsätzlichen Konflikten gekommen sein, nicht über redaktionelle Inhalte, sondern über künftige Strukturen, über die Rollen- und Aufgabenverteilung, wie es im Verlag heißt. Thiemes Kündigung wird angesichts der Umstände von seinen Zeitungskollegen als "sehr nachvollziehbar" beschreiben, schreibt Ulrike Simon bei horizont.net. "Berliner Zeitung" und "Berliner Kurier" haben jedenfalls überhaupt keine Chefredaktion mehr.

Seitdem der IT-Unternehmer Holger Friedrich und seine Frau Silke, die die "Berlin Metropolitan School" betreibt, den Berliner Verlag im Herbst 2019 von der Kölner Verlagsgruppe DuMont gekauft haben, kommt das Medienunternehmen nicht mehr aus den Schlagzeilen.

Zunächst hatte das Ehepaar Friedrichs sich in einem umfassenden Manifest zum Umbau der Zeitung und zum Zustand der Gesellschaft zu Wort gemeldet; ihrer Darstellung nach war dies auf viel Zustimmung gestoßen, außerhalb ihrer Wahrnehmung war die Verwunderung darüber größer.

Matthias Thieme hat nach drei Wochen im Amt die Chefredaktion von "Berliner Zeitung" und "Berliner Kurier" offenbar wieder...

Schließlich gab es Berichte im November über die Einflussnahme der Eigentümer auf die redaktionelle Berichterstattung der "Berliner Zeitung". So wurde eine BioTech-Firma herausgestellt, an der Holger Friedrich beteiligt ist. Dann wurde die Stasi-Mitarbeit von Holger Friedrich in der Endphase der DDR als "IM Bernstein" öffentlich, was er vor dem Erwerb des Verlages zusammen mit seiner Frau verschwiegen hatte.

Am Sonntag veröffentlichte die "Welt am Sonntag" eine Recherche, nach der die Friedrichs jahrelang widerrechtlich die Existenz einer eigenen GmbH in der Schweiz vorgetäuscht haben sollen. "Es bleibt uns wirklich nichts erspart", sagte eine Mitarbeiterin zur aktuellen Personalie.