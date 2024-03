Bill Mockridge über das Ende der „Rentnercops“ „Wir hätten noch viele Geschichten erzählen können“

Herr Mockridge, die „Rentnercops“ werden zehn Jahre nach ihrem Start aufs Altenteil geschickt. Wie hat die ARD das Ihnen gegenüber erklärt?

Das war ein sehr sachliches Gespräch. Das Thema sei durch, hieß es. Als Serie, in der zwei Pensionäre wegen Personalmangels in den Polizeidienst zurückgeholt werden, habe man alles erzählt, was man erzählen wollte.