Ein neuer Podcast des Bayerischen Rundfunks (BR) soll Einblicke in den Alltag von muslimischen Menschen in Deutschland geben. Mit „Primamuslima – Wir reden mit!“ wolle man ein Zeichen für Diversität und religiöse Vielfalt setzen, teilte der BR am Montag mit. Moderiert wird das sechsteilige Projekt von Merve Kayikci, die zuvor den Podcast „Mashalla“ produzierte. Losgehen soll es am 30. Juli, dem islamischen Opferfest.

Der Mitteilung zufolge spricht Kayikci in dem Podcast mit Muslimen über ihren beruflichen, familiären und religiösen Alltag, darunter mit einem Konvertiten, der den Glauben seiner Frau angenommen hat und mit einer Zwangsvollstreckerin. Neben Themen wie Liebe, Freundschaft, Politik und Arbeit soll es dabei auch um das gehen, „was Muslimen den Alltag in Deutschland schwer macht.“

Die Journalistin Kayikci nannte den Podcast ein „Herzensprojekt“. „Oft werde ich von Journalisten als Interviewpartnerin angefragt, wenn es um Islamthemen geht“, so die 26-Jährige. „Dabei gibt es doch noch so viele andere interessante Muslime in Deutschland.“ Einen kleinen Ausschnitt dieser Vielfalt wolle sie jetzt in dem Podcast zeigen.

Mit Klischees aufräumen

Neben den persönlichen Geschichten will sie auch Basiswissen über den Islam einfließen lassen, etwa, was „halal“ bedeutet oder was am Opferfest gefeiert wird. Die Stuttgarterin Kayikci gewann mit ihrem Podcast „Mashalla“, der sich ebenfalls der Lebenswelt von Muslimen in Deutschland widmet, 2019 den Wettbewerb „Originals gesucht“ von Deezer und re:publica.

„In Bayern leben schätzungsweise rund 500 000 Musliminnen und Muslime“, sagte Sylvie Stephan, Leiterin des BR-Programmbereichs Kultur. „Der Podcast will mit Klischees aufräumen und zeigen, was Muslime in Bayern und Deutschland umtreibt.“ Das Projekt ist ab 30. Juli 2020 im BR Podcastcenter sowie über die gängigen Portale zum Download oder Streaming abrufbar. Tsp