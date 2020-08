Lissabon, Freitagabend, Fußballhit, Champions-League-Halbfinale. Bayern München legt gegen Barcelona los wie die Feuerwehr - und viele Fußballfans, die via Sky-Stream zuschauen wollten, waren anfangs nicht dabei.

Bayern-Führung durch Müller in der vierten Minute, Ausgleich per Eigentor durch Alaba wenig später, dann ein Pfostentreffer von Barça. Der Spielbeginn im Champions-League-Viertelfinale zwischen dem FC Bayern und dem FC Barcelona war spektakulär. Nach etwas über einer halben Stunde führte der Rekordmeister 4:1, am Ende 8:2.

Doch diese Szenen bei Sky konnten eben nicht alle Fans sehen, die Sky Ticket oder Sky Go nutzten. "Aufgrund des großen Ansturms auf unsere Website, dauert es länger als gewöhnlich. Wir bitten dich daher um etwas Geduld. [...] Bleib einfach auf der Seite, wir leiten dich gleich weiter." Das zeigte die Sky-Seite den Kunden an.

Fans beschwerten sich beim Sender über die sozialen Medien. "Danke Sky Go, es geht mal wieder gar nichts. Zwei Tore habe ich deswegen schon verpasst", schrieb ein Fan. Oder: "Gott sei Dank hat Sky ab nächstem Sommer die CL-Rechte nicht mehr. Sky Go und Sky Ticket schmieren mal wieder ab ohne Ende."

Was passiert am Mittwoch im Halbfinale?

"In den ersten Minuten der Partie FC Bayern gegen Barcelona kam es, begrenzt auf den Bereich Streaming, zu vereinzelten Verzögerungen beim Login", sagte ein Sky-Sprecher dazu am Samstagvormittag auf Nachfrage. "In Relation zu der riesigen Anzahl an Usern gestern handelte es sich um eine geringe Zahl betroffener Kunden, bei denen wir uns für die Verzögerungen entschuldigen. Die Streams selbst liefen einwandfrei. Auch die Übertragungen via Kabel und Satellit waren davon nicht betroffen.".

Gerade der Spielbeginn scheint besonders anfällig für Übertragungsschwierigkeiten. Viele Fans suchen da mehr oder weniger gleichzeitig Zugang zur Sendung.

Ganz so schlimm wie vor zehn Monaten war die technische Panne diesmal nicht. Damals hatten die Fans beim Bundesliga-Topspiel zwischen Bayern und Dortmund über die Streaming-Angebote Sky Go und Sky Ticket bis weit in die zweite Halbzeit technische Probleme. Der Sender entschädigte die Kunden.

Immerhin: Mit dem Spitzenspiel zwischen Bayern und Barcelona hat Sky am Freitag kräftig steigende Quoten verzeichnet und in der Zielgruppe den Tagessieg eingefahren. Gegenüber dem Vortag mit der Partie Leipzig gegen Athletico kamen fast 700 000 Zuschauer hinzu.

1,53 Millionen Zuschauer verfolgten am Ende die Sky-Übertragung via Kabel und Satellit, sodass der Gesamt-Marktanteil bei sehr guten 6,3 Prozent lag. Dazu kommen die Streamingzuschauer. Da dürften es dann insgesamt über zwei Millionen Zuschauer im Pay TV gewesen sein. Die Zahl der von der Login-Panne Betroffenen bei Sky Ticket und Sky Go liegt wohl im einstelligen Prozentbereich. Aber sie haben eben wichtige Tore verpasst. Das reicht für großen Ärger.

Mehr zum Thema Nach Fußball-Pannenübertragung Sky entschädigt seine Nutzer

Tipp fürs Champions-League-Halbfinale am Mittwochabend mit den Bayern, gerade auch für Neukunden: beim Sky Ticket früher einloggen.