Mit dem Ruf „Yabba Dabba Doo!“ hat sich die Zeichentrickfigur Fred Feuerstein weltweit einen Namen gemacht. Nun soll die 60er-Jahre-Serie um eine Steinzeit-Familie für das Fernsehen neu aufgelegt werden. Das Studio Warner Bros. Animation will mit der Firma von Produzentin und Schauspielerin Elizabeth Banks („Pitch Perfect“) eine animierte Komödien-Serie für Erwachsene schaffen, berichtete das US-Branchenblatt „Variety“ am Donnerstag. Das Projekt befinde sich noch in einer frühen Phase, hieß es weiter. Bei welchem Sender die Serie laufen soll, war zunächst noch nicht zu erfahren.

Die „Familie Feuerstein“-Abenteuer der Trickfilmer Joseph Barbera und William Hanna mit mehr als 150 Folgen waren von 1960 bis 1966 ein großer Hit im US-Fernsehen und dann auch weltweit. Es war die erste Trickfilmreihe im Abendprogramm. Die Hauptfiguren waren Fred und Wilma Feuerstein und die Nachbarn Betty und Barney Geröllheimer samt ihren Kindern. Später folgten auch Realfilme, darunter „Flintstones - Familie Feuerstein“ (1994) mit John Goodman als tollpatschiger Fred Feuerstein. (dpa)