Dalli Dalli! Und schon flitzte Hans Rosenthal auf die Studiobühne. Tempo war Devise und Prinzip des „Quiz für Schnelldenker“, das Rosenthal ersonnen hatte. Premiere war im ZDF am 13. Mai 1971, schnell wurde die Show zum Quotenfänger und blieb es die 153 Ausgaben lang, die Rosenthal bis 1986 moderierte, ehe er ein Jahr später im Alter von nur 61 Jahren starb.

Das ZDF erinnert am Samstag an einen seiner größten Erfolge mit der Jubiläumsshow „50 Jahre Dalli Dalli“. Johannes B. Kerner und seine Gäste erweisen ihre Reverenz. Es wird nicht nur eine Verneigung vor einer großartigen Idee für eine Familienshow, vor ihrem ihrem Erfinder und Moderator werden, sondern auch ein Testlauf, ob „Dalli Dalli“ wieder an den Fernsehstart gebracht werden sollte.

Skepsis ist angebracht. Es gab schon drei Neuauflagen, im ZDF, im NDR und in der NDR, die letzte präsentierte Kai Pflaume von 2013 bis 2015. Der Erfolg war überschaubar. Es wiederholte sich, was sich schon bei den Klassikern „Einer wird gewinnen“ und „Wetten, dass..?“ gezeigt hatte: Show und Master müssen unbedingt zusammenstimmen, was Hans-Joachim Kulenkampff bei „EWG“ war, das war Thomas Gottschalk bei „Wetten, dass..?“ und Hans Rosenthal bei „Dalli Dalli“.

Nun steht Johannes B. Kerner vor der schwierigen Aufgabe, an Rosenthal gebührend zu erinnern und trotzdem nicht in dessen Schatten zu verschwinden. Sucht er einen eigenen Weg oder will er die Kopie? Auf den legendären „Spitze“Sprung will Kerner nicht verzichten.

Hans Rosenthal, ein "jüdischer Mensch"

Wer an „Dalli Dalli“ erinnert, darf an Hans Rosenthal nicht vorbeikommen wollen. Er hatte als „jüdischer Mensch“, das Wort „Jude“ hatten ihm die Nazi-Hetzer verleidet, den Holocaust mit knapper Not überlebt. Seine (Unterhaltungs-)Talente nutzte er später in Radio und Fernsehen, um seinen Mitbürgern zu zeigen, „dass jüdische Menschen sind wie alle anderen“. Vergessen konnte und wollte er freilich nicht – und nicht die Not übersehen, in die Menschen geraten können. Der Gewinn einer jeden Show ging an Hilfsbedürftige. Hans Rosenthal sprach dazu erläuternde Sätze. So war das Finale stets gedämpft, Unterhaltung hin, „Dalli Dalli“ her.