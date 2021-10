Am Samstag die "Sportschau", am Montag der "kicker" - kein Bundesliga-Wochenende war für den Fußballfan in den 1970ern und 80ern komplett, bevor er in dem Fußballmagazin nicht auch noch die letzte Statistik gelesen hatte. Rainer Holzschuh hatte eine guten Riecher, als er 1971 als Leiter der Redaktion West zum "kicker" nach Nürnberg kam

Die Bundesliga boomte, der "kicker" boomte, noch ohne Internet und Superzeitlupe. Der in Bad Kissingen geborene Sohn eines Bankbeamten machte nach fünf Semestern Jura seine große Leidenschaft "Fußball" zum Beruf. Nach einer Zwischenstation als Pressechef beim DFB wurde Holzschuh 1988 Nachfolger des langjährigen Chefredakteurs Karl-Heinz Heimann.

Angenehm ruhig neben den Effenbergs, Hinkos & Co.

Der Rückkehrer brachte nicht nur sein "Telefonbuch" aus dem Frankfurter DFB-Hauptsitz mit in die Zentralredaktion nach Nürnberg, sondern auch große Visionen. Mit großem Netzwerk aus Spielern, Trainern, Funktionären und Entscheidern in Politik, Wirtschaft und Kultur aufgebaut. Holzschuh wurde Gesicht des Fußball und seines Echoraums, ebenso wie Netzer, Müller oder Huberty.

In den 1990ern übernahmen die Privaten (Sky, RTL, Premiere) das mediale Bundesligazepter. Bilder, Stimmen und Kommentare allüberall, auch der 1920 gegründete "kicker" verlor nach und nach an Bedeutung, zuletzt in der Montagsausgabe mit einer Auflage von knapp 100 000, ein Minus von 66 Prozent seit 1998.

Holzschuh sah man noch öfters im Fußballstammtisch "Doppelpass", neben den Effenbergs, Hinkos & Co. in seiner unaufgeregten Art ein angenehmer, fairer und fachlich-kundiger Begleiter des Fußballhypes.

Klar, die "11 Freunde" waren irgendwann cooler, aber nicht nur die Marke "kicker" auch das Bewusstsein des leidenschaftlichen Fußballfans hat Holzschuh in den vergangenen 50 Jahren geprägt. In der Nacht zum Donnerstag ist er im Alter von 77 Jahren verstorben. Die Liga trägt Trauerflor.