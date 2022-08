Die Sondersendung im RBB-Fernsehen am Mittwochabend trug den Namen „RBB-Krise – Ist unser Rundfunk reformfähig?“. Hagen Brandstäter, Interims-Intendant des Rundfunk Berlin-Brandenburg nutzte sie für eine besondere Mitteilung. Er kündigte an, das System der variablen Gehaltszahlungen für leitende Mitarbeiter beenden zu wollen. „Wir sind uns in der Geschäftsführung des RBB einig, dass dieses System der leistungsorientierten Vergütung für die Führungskräfte keine Zukunft mehr hat.“ Der Verwaltungsrat werde die Aussetzung dieses Systems prüfen. „Ich wage den Prognose, dass es das so weiter nicht geben wird“, sagte Brandstäter und erklärte des Weiteren, dass es in diesem Jahr keine Sonderzahlungen geben werde.

Am gleichen Abend hatte der Sender die Bezüge der Direktoren im Intranet des RBB offengelegt, allerdings nicht das der inzwischen abberufenen Intendantin Patricia Schlesinger. Die Grundbezüge der vier Führungskräfte an der Spitze des RBB betragen zwischen 196 000 und 230 000 Euro. Die leistungsorientierte zusätzliche Vergütung betrug zwischen 30 738 Euro und 39 195 Euro. Das höchste Gehalt und den größten Bonus hatte demnach Brandstäter in seiner Funktion als Verwaltungsdirektor erhalten.

Zuzüglich Fahrkostenpauschale und Aufwandsentschädigung

Zusätzlich erhielten alle Direktoren eine Fahrkostenpauschale in Höhe von 500 Euro monatlich und eine Aufwandsentschädigung von monatlich pauschal 250 Euro. Während der Zeit des ARD-Vorsitzes des RBB wurden weitere 1700 Euro monatlich gezahlt.

In der Form gibt es das variable Gehaltsmodell in keinem anderen ARD-Sender. Dabei wird zwischen dem Grundgehalt und einem verringerten Basisgehalt unterschieden. Um das Grundgehalt zu erreichen, müssen gewisse individuell festgelegte Ziele erreicht werden. Werden die Ziele übertroffen, werden über das Grundgehalt hinaus Prämien gezahlt. Laut RBB-Rechercheverbund hat der RBB in den vergangenen Jahren jährlich rund 450 000 Euro zusätzlich an Direktoren, Intendantin und Hauptabteilungsleiter ausgezahlt.