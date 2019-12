Von Queen Elizabeth stammt der schöne Ausspruch, dass es in der südenglischen Grafschaft Midsomer eigentlich keine Einwohner mehr geben könne, so oft wie dort gemordet würde. Die Queen ist bekennende Zuschauerin der britischen Dauerkultreihe „Midsomer Murders“, die hierzulande unter dem Titel „Inspector Barnaby“ läuft. Die Reihe um den in der fiktiven Grafschaft Midsomer ermittelnden Detective Chief Inspector Barnaby erfreut sich großer Popularität – seit 23 Jahren. Inzwischen hat es die Reihe, die als eine der meistverkauften britischen Fernsehserien gilt, auf 122 Filme in 20 Staffeln gebracht.

Die Reihe hat den Sprung ins digitale Zeitalter mit eleganter Mühelosigkeit bewältigt. Gewiss, bei „Barnaby“ hielten irgendwann Mobiltelefon und E-Mail Einzug, dennoch scheint der Krimi einer Zeitlosigkeit verhaftet, die sie ebenso modern wie antiquiert wirken lässt. Ein wenig schwingt hier Agatha Christie mit ihren Heroen Miss Marple und Hercule Poirot mit, dazu eine Prise britisches Understatement, schwarzer, teils absurder Humor, und zum Tässchen Tee wird Barnaby mit seinem Assistenten auch oftmals eingeladen.

Neuer Assistent

In Deutschland geht „Inspector Barnaby“ in die 20. Staffel, die Reihe wird nun auch im englischen Original zu hören sein. Mal wieder wurde Barnabys Assistent ausgetauscht: Detective Sergeant Jamie Winter (Nick Hendrix) ist mit an Bord. Auch die Rechtsmedizinerin Fleur Perkins (Annette Badland) hat in der in einer Bierbrauerei angesiedelten Auftaktfolge ihren ersten Auftritt. Wie sehr sich das scheinbar beständige Phänomen im Laufe der Jahre letztlich doch verändert hat, das zeigt eine TV-Doku im Anschluss an den Staffelauftakt. Zu Wort kommen neben Produzent, Komponist und Kameramann Schauspieler, die längst ausgeschieden sind und zur ersten Stunde dazuzählten. Thilo Wydra



„Inspector Barnaby: Mord nach altem Rezept“, Sonntag, ZDF, 22 Uhr 15; „Inspector Barnaby: Die Dokumentation“, 0 Uhr 35