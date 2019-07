Der zum Discovery-Konzern gehörende Sender Eurosport hat mit dem Online-Konkurrenten Dazn eine weitreichende Partnerschaft geschlossen. Dazu gehört, dass Eurosport seine Übertragungsrechte an der Fußball-Bundesliga an Dazn sublizensiert. Das betrifft die Spiele von der im August beginnenden Saison bis zum Ende der Rechteperiode 2021. Start ist am 3. August mit der Supercup-Partie zwischen dem deutschen Meister Bayern München und dem Vize Borussia Dortmund.

Die meisten Fußball-Fans, die die Freitagsspiele und eine Reihe von Begegnungen am Sonntag und Montag bislang über den Eurosport-Player verfolgt haben, brauchen somit künftig ein Dazn-Abo. Im Rahmen der Kooperation wird Dazn dafür die beiden Sender Eurosport 1 und den kostenpflichten Kanal Eurosport 2 in das eigene Streaming-Angebot integrieren. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung über den Deal geschrieben. Dazn kündigte am Donnerstag zudem die Erhöhung des Abo-Preises zum 1. August auf monatlich 11,99 Euro an. Zugleich wird es künftig ein Jahresabo zum Preis von 119,99 Euro geben.

Eurosport zeigt seit 2017 im deutschsprachigen Raum auf seinen Bezahl-Plattformen pro Saison jeweils insgesamt 40 Spiele der Fußball-Bundesliga - 30 Partien am Freitag, jeweils fünf am Sonntag und Montag. Im Angebot waren zudem alle Relegationspartien.

Mehr Reichweite für Eurosport, mehr Fußball für Dazn

Die Partnerschaft von Discovery und Dazn umfasst die Länder Deutschland, Österreich, Italien und Spanien geschlossen. Die Integration der TV-Sender Eurosport 1 HD und Eurosport 2 HD in das Dazn-Angebot bedeutet für die Discovery-Sender nach eigenen Angaben "einen weiteren Reichweitenausbau für seine Sportinhalte".

Die Weitergabe der Fußball-Bundesliga-Rechte umfasst die Live-Übertragung der 40 Bundesligaspiele am Freitagabend, sonntags um 13 Uhr 30, montags um 20 Uhr Uhr sowie den DFL Supercup und die vier Relegationsspiele (Bundesliga/2. Bundesliga und 2. Bundesliga/3. Liga). Diese Spiele werden nicht mehr im Eurosport Player online und in der App verfügbar sein, sondern ab der kommenden Saison von Dazn selbst produziert und verbreitet, teilte Discovery in einer mit Dazn abgestimmten Nachricht am Donnerstag mit.

Der Sender Eurosport 2 HD Xtra wird weiterhin über Swisscom (Schweiz) und im Eurosport Player-Angebot für Amazon Prime-Kunden inklusive der Bundesliga-Spiele ausgestrahlt, diese sind als Dazn Produktion zu sehen. Auch auf HD+ werden die Bundesligaspiele von DAZN produziert auf linearem Wege zu sehen sein.

"Wichtiger Beitrag für die Wertschöpfungskette"

"Ich bin mir sicher, dass wir mit der Verbreitung unserer Sender bei Dazn noch mehr Sportfans für unsere Eurosport-Übertragungen begeistern werden", sagt Susanne Aigner-Drews, Geschäftsführerin Discovery Deutschland und sprach von einem "wichtigen Beitrag zu unserer Wertschöpfungskette".

Mehr zum Thema Fußball-Medien-Rechte Bundesliga im Pay-TV aus einer Hand

"Bei der Bundesliga waren wir mit dem Eurosport Player ein 'first mover' im OTT-Bereich und haben mit unserer Berichterstattung viele Fans überzeugt. Wir freuen uns, diese Rechte nun in die umfassende Partnerschaft mit Dazn einbringen zu können, von der wir marktübergreifend in hohem Maße profitieren werden", sagte sie weiter. "Das ist ein ganz besonderer Moment und eine großartige Partnerschaft für Dazn in Deutschland und Österreich. Erstmals können wir den Fans die Bundesliga live präsentieren und unser Angebot mit zahlreichen internationalen Premium-Sportinhalten ergänzen", sagt Thomas de Buhr, Executive Vice President für Deutschland, Österreich und Schweiz bei Dazn.