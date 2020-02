Missgriff eines Grafikers, der dem MDR unangenehme Fragen einbrachte: Der MDR Sachsen hat in einem Fernsehbeitrag seines Magazins "Sachsenspiegel" am Samstag zu einer Demonstration in Dresden das Konterfei von Hitler-Attentäter Georg Elser von einem Transparent entfernt - ohne redaktionellen Hinweis. Das bearbeitete Bild war im Hintergrund während einer Moderation zu sehen.

Ein Nutzer auf Twitter hatte darauf aufmerksam gemacht. Kurz darauf antwortete der Sender: "Der MDR beschäftigt sich gerade intern mit der Thematik. Bei der Erstellung des Beitrags ist uns ein Fehler unterlaufen, für den es keinen redaktionellen Anlass gab. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen."

Stunden später gab es dann Aufklärung: Ein Grafiker habe auf der Suche nach Bebilderung für die Moderation versucht, das Foto so zu bearbeiten, dass es in den dafür vorgesehenen Rahmen passe. Nach Senderangaben geschah dies ohne Rücksprache mit der Redaktion. "Wir hätten aus redaktioneller Sicht diese Bearbeitung nicht geduldet."

Man bedauere den Fehler besonders, weil man sehr ausführlich über die Demonstrationen in Dresden berichtet und "damit auch ein Bild eines weltoffenen Dresden transportiert" habe. Das Video mit dem bearbeiteten Bild ist weiterhin auf der MDR-Website abzurufen.

MDR kann entscheidende Frage nicht beantworten

Immer wieder wird das Gedenken an die Dresdner Bombennacht vom 13.2.1945 von Rechtsextremen politisch instrumentalisiert.

Warum denn der Grafiker überhaupt tätig werden musste, um ein Bild mit einem wegretuschierten Gesicht sendefähig in einen "vorgesehenen Rahmen" zu passen, erschließt sich allerdings weiterhin nicht. Der MDR konnte dies auf Tagesspiegel-Nachfrage auch nicht konkret beantworten.

Nur soviel: Der Vorgang sei mit dem Grafiker ausgewertet wurden. "Die Redaktion des MDR Sachsenspiegel bedauert den Vorgang und entschuldigt sich."

Darüber hinaus habe der Sender unmittelbar danach mit „Dresden Nazifrei“ gesprochen und dort den Hintergrund darlegen können. Am Montag werde das Thema außerdem auf der Korrekturseite des MDR Platz finden und ein redaktioneller Hinweis in der ARD Mediathek erfolgen. Hinzu komme eine kurze Erklärung im MDR "Sachsenspiegel".

Georg Elser gilt als eine der wichtigsten Figuren des Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Am 8. November 1939 hatte der Mann aus dem schwäbischen Königsbronn versucht, Adolf Hitler mit einer selbst gebauten Bombe im Münchner Bürgerbräukeller zu töten. Die Bombe tötete acht Menschen, Hitler hatte das Lokal allerdings bereits verlassen. Elser wurde gefasst und 1945 im KZ Dachau ermordet.