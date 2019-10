Frau Nosbusch, war es nach „Bad Banks“, die als eine der besten deutschen Serien seit Jahrzehnten gilt, eigentlich schwer, sich wieder in die Niederungen des Krimireihenfernsehens zu begeben?





Wieso Niederungen? Es ging lediglich um den Respekt davor, ein solches Format als Figur tragen zu können. Dennoch war die Zusage insofern angstbesetzt, sich etwas anzukratzen, womöglich kaputtzumachen, das man sich mühsam aufgebaut hatte. In meinem Fall, auf einem Niveau anerkannt zu werden, das ich mein Leben lang erreichen wollte. Deshalb bin ich auch zur Degeto nach Frankfurt gefahren, um den Irland-Krimi respektvoll abzusagen, also nicht am Telefon, sondern im persönlichen Gespräch.

Und dann?



Ist es den Machern gelungen, mir die Angst vor diesem Krimiformat zu nehmen. Meine größte Sorge war nämlich die, dass man irgendwo im Ausland auftaucht, auf einmal sprechen alle deutsch, und das Ganze zeigen wir mit bunten Postkartenbildern. Ich durfte sogar bei der Entwicklung meiner Figur genauso wie bei der Suche nach der richtigen Regisseurin oder dem richtigen Regisseur mitreden.

Sie haben Züli Aladag ausgesucht?!



Ich habe ihn mir als Regisseur gewünscht, und der Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Ich wollte einen Regisseur mit Haltung, der sich mit dem Drehort, den Figuren und den Geschichten wirklich auseinandersetzt.

Und dieses Mitspracherecht haben Sie sich mit „Bad Banks“ erarbeitet?



Ich glaube ja.

Sind Sie eigentlich anfällig für Arroganz?



Ich hoffe nicht.

Sorgt ein Erfolg wie „Bad Banks“ dennoch für ein Gefühl der Erhabenheit?



Erhabenheit? Auf keinen Fall. Die Reihe hat ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit in mir erzeugt, denn kurz zuvor wollte ich aufgeben. Weil ich das, was ich wollte, nicht gekriegt habe, und das, was ich gekriegt habe, als Verrat an Idealen empfand, mit denen ich gestartet bin. Vom Filmemachen war ich daher bereits langsam zum Theater gewechselt. In Luxemburg kann man davon zwar kaum leben, aber es hat mir künstlerische Befriedigung verschafft, die mir beim Drehen abhanden gekommen war. Schließlich hatte ich mir dort mittlerweile längst die Frage gestellt, ob ich mich vielleicht schlicht überschätze.

Wow, das sind existenzielle Fragen!



Nicht wahr?! Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Comebacks und zweite Frühlinge man mir schon angedichtet hat, aber jetzt ist mein Selbstbewusstsein zurück. Ich bin wieder im Club.

Was war denn Ihr Plan B, wenn es damit nicht klappt?



Jenseits des Künstlerischen gab's keinen, meine Leidenschaft gehört der Schauspielerei. Durch meine Produktionsarbeit, das Theater, die Lesungen und Moderationen käme ich irgendwie über die Runden, aber ich lehne zu viel ab. Von daher habe ich mir am Ende doch gesagt: Ich mache weiter. Ich gebe noch nicht auf!

Wollten Sie zuvor auch wegen der Ungleichberechtigung Ihrer Branche aufgeben, die Frauen ab Ende 30 bis heute weniger Angebote macht als Männern?



Klar verengt sich das Angebot mit Ende 30. Aber wenn man sich seinem Alter stellt, nicht an sich rumschnippeln lässt und womöglich sogar was Befreiendes darin entdeckt, dass die äußeren zugunsten der inneren Werte an Bedeutung verlieren, kommt man damit besser klar. Das Leben ist ja auch für ältere Menschen voller Geschichten. Schauen Sie sich Judy Dench oder Helen Mirren an: beide bestens im Geschäft …

Das wären sie vor 30 Jahren aber vermutlich nur in Großmütterrollen gewesen.



Darüber gehen wir zum Glück langsam hinaus. Ich weiß, dass viele Kolleginnen nicht wie ich das Glück haben, so aktiv sein zu dürfen, wie sie es sich wünschen; aber auch meine Figur in „Bad Banks“ wäre vor 15 Jahren mit einem Mann besetzt worden. Wobei mir die Darstellung einer Investmentbankerin, die sich ihr Leben lang über Macht definiert und nun Angst vor deren Verlust hat, damals bestimmt nicht so glaubhaft gelungen wäre; dazu fehlte mir schlicht die Lebenserfahrung.

Wird die in Ihrem Beruf nicht durch Abstraktion und Technik ersetzt?



Klar kann man damit vieles spielen. Aber das Verständnis, was es zu abstrahieren gilt, nimmt mit dem Alter spürbar zu. Das war mir zum Glück schon früh klar; ich habe meine Situation schon immer zu analysieren versucht. Auch deshalb neige ich selten zur Selbstüberschätzung und kann mich an einer Figur wie Cathrin Blake erfreuen, in deren Seele man sich ebenso vergraben kann wie in der von Christelle Leblanc.

Dürfte nach „Irland-Krimi“ und „Bad Banks“ daher mal wieder was Leichtes kommen?



Stimmt, statt all der menschlichen Abgründe wäre zur Abwechslung jetzt mal 'ne derbe Komödie gut. Aber wenn mich das Leben etwas gelehrt hat, dann Geduld zu haben.

Sie waren also mal ungeduldiger?



Viel ungeduldiger!

Wobei Ungeduld auch ein Antrieb sein kann, Neues zu wagen.



Ich bevorzuge da Neugierde, Wissensdurst, gesunden Ehrgeiz. Ungeduld macht verbissen und sorgt dafür, Dinge, die noch nicht reif sind, ernten zu wollen.

Waren Sie womöglich zu früh zu erfolgreich für Geduld?



Kann sein. Ich habe mich durchaus ertappt, zu denken, das geht jetzt immer nur so steil nach oben. Das kann gerade für jemanden, der ein bisschen in diesen Beruf hineingestolpert ist, gefährlich sein. Deshalb sage ich meinen Kindern, die beide Musiker geworden sind: der spätere Erfolg ist der bessere. Man erkennt ihn genauer und kann gesünder damit umgehen.

Heißen Ihre Kinder Nosbusch?



Nein, sie heißen Kloser, wie ihr Vater. Das war damals mein Wunsch, und ich glaube, dass es die richtige Entscheidung war.

Ist der Boulevard schon wieder so interessiert an Ihnen wie in den Achtzigern?



Ich bin glücklich verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder, gehe zur Arbeit. Für den Boulevard, von dem man am Ende ohnehin oft nur emotional vergewaltigt wird, ist mein Leben zu normal. Finde ich super! Außerdem lebe ich gern in der Anonymität. Es fällt mir leicht, mich rar zu machen.

Das Interview führte Jan Freitag.

