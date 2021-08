Sky-Fußball-Experte Didi Hamann redet gerne „Klartext“, nicht nur in seiner Sonntagsrubrik. Auf die neue Saison der 1. Liga freut sich Hamann aus mehreren Gründen – besonders natürlich über Fans im Stadion. Aber auch, weil die neue Saison mit lauter neuen Trainern bei den Top-Clubs spannend zu werden verspricht.

Da muss sich selbst bei einem Verein wie dem FC Bayern München mit dem neuen Trainer Julian Nagelsmann noch einiges zurechtrücken, prophezeit Hamann mit Blick auf den holprigen Start in die Bundesliga-Vorbereitung vor dem dem ersten Spiel. Die Bayern treffen auf Borussia Mönchengladbach.

Überraschend positiv sieht Hamann die Aussichten für Hertha BSC unter ihrem neuen Sportvorstand Fredi Bobic. „Hertha ist mein Dark Horse“, sagt der Sky-Experte, der sich die Berliner am Ende der Saison sogar unter den Top fünf der Liga vorstellen kann. Allerdings gehe es für den Verein nicht nur um Punkte, sondern auch darum, die Stadt für sich zu gewinnen. Da befinde sich Union bereits dort, wo Hertha hin möchte.

Mit 506 von 612 Spielen bleibt Sky der TV-Platzhirsch

Zurechtruckeln muss sich aber auch Sky selbst. Bei der Auktion der Rechte für die nächsten vier Spielzeiten gingen die Sonntagsspiele zu Dazn, wo auch die Freitags-Begegnungen laufen. Zudem hat sich Sat1 den Wiedereinstieg in die Liga gesichert und zeigt unter anderem die Eröffnungsspiele von Hin- und Rückrunde der 1. Liga im Free-TV. Gleichwohl bleibt Sky mit 506 von 612 Spielen der 1. und 2. Liga der TV-Platzhirsch der Bundesliga, an dem die Fans nur schwerlich vorbeikommen. Sei es wegen der Einzelspiele und dem Topspiel am Samstag oder wegen der Konferenz.

Apropos Konferenz: Hier wird es eine spannende Neuerung geben. Mit „Meine Konferenz“ lässt sich personalisieren, über welche der parallel laufenden Samstagsspiele man zeitnah informiert wird. Dabei können die Nutzer eines Sky-Q-Receivers eine Begegnung wie ein normales Einzelspiel ansehen. Sobald sich bei einer der anderen vorgewählten Spiele etwas Besonderes ereignet, bekommen sie eine Benachrichtigung. Entweder wechseln sie dann dorthin, um das Replay zu sehen oder schauen sich die Situation später über die Highlights-Übersicht an. Noch ist die Funktion „Meine Konferenz“ in der Testphase. Sollte nichts ruckeln, wird sie spätestens im September freigeschaltet. Sky Q kann von Dienstag an auch über eine Internetverbindung genutzt werden und steht somit nicht nur via Kabelanschluss oder Satellitenschüssel zur Verfügung.

Direkt freigeschaltet ist die Bundesliga-Übersicht. Weil Sky mit Beginn der neuen Saison eben nicht mehr alle Spiele und Tore live zeigen kann, befinden sich dort alle Fußball-Anbieter von Dazn über Sat1 und TV Now bis hin zu den Öffentlich-Rechtlichen.