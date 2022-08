Europameisterschaft, Supercup, zuletzt schon DFB-Pokal – gefühlt gab es keine große Fußballpause im Sommer, dennoch geht es am Freitag mit dem Start der Fußball-Bundesliga erst richtig los. Nur: Wo? Wer bewegte Bilder im Fernsehen oder Internet sehen möchten, braucht auch in der neuen Saison einen Programmguide. Und Geld. Bundesliga gucken im Fernsehen (oder am Laptop) ist noch teurer geworden. Und bleibt, vor allem nach dem EM-Auftritt der Frauennationalmannschaft, offenbar immer noch etwas old fashioned, ärgerlich, wenn man sich eine missglückte ARD-Werbung für die „Sportschau“ anguckt.

Dazu später. Ohne Abonnement gibt es für Fans wieder nur ein eingeschränktes Bundesliga-TV-Angebot, zum Beispiel mit dem Klassiker, der Samstags-„Sportschau“ und dem Premierenspiel am Freitagabend Eintracht Frankfurt gegen Bayern München bei Sat1. (Bundesliga. Eintracht Frankfurt - Bayern München, Freitag, Sat1, ab 19 Uhr)

Der Bällchensender darf wenige Spiele im Free TV zeigen, in dieser Saison wegen der WM in Katar im November und Dezember ohne Live-Übertragungen am 17. und 18. Spieltag. Sat1 wird am 11. November ein Spiel des 15. Spieltages live übertragen und am 20. Januar eine Partie vom 16. Spieltag. Zum Arbeitskalender von Matthias Opdenhövel (Moderator) und Wolff Fuss (Reporter) gehören außerdem der Supercup, vier Relegationsspiele und das Auftaktspiel der Zweiten Bundesliga.

Ohne Extragebühren bleibt es auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Neben der „Sportschau“ am Samstag mit Zusammenfassungen der Nachmittagsspiele und der Freitagspartie bringt das Erste am Sonntagabend im Ersten in den „Tagesthemen“ (und in den Dritten Programmen) Zusammenfassungen von den Sonntagsspielen.

Exklusiver wird es im Pay-TV

Das ZDF fasst im „Aktuellen Sportstudio“ am Samstagabend die Begegnungen vom Nachmittag und das Top-Spiel um 18 Uhr 30 zusammen, ebenso am Sonntagmorgen bei Sport1. Montags ab 0 Uhr gibt es Highlights im Internet: via ARD, ZDF und Sport1.

Exklusiver wird es im Pay-TV. Sky zeigt die meisten Erstliga-Partien. 200 Spiele laufen samstags, die Partien um 15 Uhr 30 und 18 Uhr 30, dazu die Begegnungen der englischen Wochen und die Konferenz am Samstagnachmittag.

Dazn überträgt 106 Erstliga-Partien live. Der kostenpflichtige Internetanbieter zeigt die Partie am Freitagabend und die zwei Begegnungen am Sonntagnachmittag. Zehnmal pro Spielzeit darf Dazn Spiele am Sonntag um 19 Uhr 30 zeigen.

Da liegt der Fan-Haken. Dazn ist nun fast doppelt so teuer wie vor einem Jahr. Die Kosten für ein Monatsabonnement sind von 14,99 auf 29,99 Euro gestiegen. Das billigste Abo liegt bei 24,99 Euro monatlich (Vertrag für ein Jahr). Sky wirbt mit einem Angebot, das für Neukunden im ersten Jahr 20 Euro pro Monat kostet, danach 32 Euro im Jahres-Abo. In diesem Paket sind die Erste und Zweite Liga enthalten (nicht der DFB-Pokal und die Premier League).

Immerhin: Seit kurzem gibt es ein Sky-Dazn-Kombi-Abo. Das kostet im ersten Jahr 38,99 Euro/Monat, danach 61,99. Euro. Darin enthalten sind neben allen Spielen der Ersten und Zweiten Liga auch auch Partien der Champions League.

Apropos Werbung. Die meisten Zuschauer wird nicht nur wegen dieser Pay-TV-Kosten weiter die „Sportschau“ haben, bis zu sechs Millionen. Hoffentlich wird die Präsentation des ARD-Klassikers frischer als die Plakat-Werbung eben: „Mittwoch Pony-Party deiner Tochter mit dir als Pony. Freu dich auf Samstag!“. Damit macht man sich Shitstorms. Es soll Mädchen und Frauen geben, die sich auch für Fußball interessieren. Und Jungs für Ponys.