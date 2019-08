SUPERCUP: Beim DFL-Supercup tritt der Deutsche Meister gegen den DFB-Pokalsieger, respektive beim Double gegen den Vizemeister an. Am Samstag trifft ab 20 Uhr 30 Bayern München auf Borussia Dortmund. Die Partie wird im Free-TV vom ZDF und kostenpflichtig von Dazn sowie Eurosport 2 (Swisscom/Amazon) übertragen.

ERSTE BUNDESLIGA:

Das Pay-TV Sky überträgt alle Spiele am Samstag und 60 Spiele am Sonntag live oder in der Konferenz.

Der Abo-Streamingdienst Dazn zeigt 40 Spiele live (30 Freitags-, fünf Montags-, fünf Sonntagsspiele und die vier Relegationspartien in erster und zweiter Liga; diese Option bietet auch Amazon Prime Video über den Eurosport Player.

ZDF zeigt das Eröffnungsspiel Bayern München – Hertha BSC am 17. August und jeweils eine Partie am 17. und am 18. Spieltag live.

Das Free-TV ARD fasst die Samstagsspiele in der „Sportschau“ ab 18 Uhr zusammen.

Das ZDF berichtet im „Aktuellen Sport-Studio“ gegen 23 Uhr, darunter auch vom Samstagsspiel um 18 Uhr 30.

Die Dritten Programme bringen am Sonntag um 21 Uhr 45 Höhepunkte der Sonntagsspiele.

Sport 1 zeigt im Free-TV am Sonntag ein Best-of der Partien von Freitag und Samstag.

Nitro zeigt im Free-TV am Montag Ausschnitte von den Spielen aus Erster und Zweiter Liga.

ZWEITE BUNDESLIGA:

Sky überträgt alle Spiele live und in der Konferenz.

Das Free-TV Sky Sports News zeigt am Freitag und am Sonntag Höhepunkte; diese Sendung wird parallel auch bei Sport 1 gezeigt.

Das Erste zeigt Höhepunkte der Samstagsspiele in der „Sportschau“.

Die ARD-Dritten fassen die Höhepunkte der Sonntagspartien zusammen.

DRITTE BUNDESLIGA:

Das Pay-TV Magenta Sport (Telekom) überträgt alle Spiele. Die ARD-Dritten zeigen ausgewählte Partien live.

POKAL:

Sky überträgt alle Partien.

Das Erste zeigt die wichtigsten und insgesamt neun Spiele live.

Sport1 überträgt vier Spiele.

CHAMPIONS LEAGUE:

Sky zeigt alle Spiele live in der Konferenz und die meisten Spiele mit deutschen Klubs.

Dazn streamt 100 Einzelspiele live.

EUROPA LEAGUE: Dazn überträgt alle 205 Spiele.

Nitro oder RTL zeigen pro Woche ein Spiel mit deutscher Beteiligung live.

PREMIER LEAGUE: Sky überträgt 232 Saisonspiele und zeigt die übrigen Spiele in voller Länge.

LA LIGA (Spanien), SERIE A (Italien) und LIGUE1/LIGUE2 (Frankreich) streamt Dazn. jbh