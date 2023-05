Die Highlights des ESC live „Lord of the Lost“ legt mit Feuer-Show einen fulminanten Auftritt hin

Die Hamburger Dark-Rock-Band „Lord of the Lost“ überzeugt bei ihrem Auftritt auf ganzer Linie und bespielt die ESC-Bühne, als ob sie vor einem Wackener Heavy-Metal-Publikum performen würde.

Beim spektakulären Auftritt im blutroten Bühnenbild werden hier Feuerfontänen und pyrotechische Eskapaden abgefeuert, die die Augen eines jeden Ramstein-Fans feucht werden lassen.

Sänger Chris Harms trat in einem engen roten Latexanzug auf, dabei zeigte der Anzug rechts sehr viel Bein und so einige Tätowierungen. Nach dem mehr als dreiminütigen Auftritt gab es in Liverpool langen und kräftigen Applaus. Die Band kommt in England extrem gut an.

Bereits im Vorfeld schrieben Experten wie der deutsche ESC-Kandidat von 2018, Michael Schulte, oder auch ESC-Kommentator Peter Urban der Hamburger Band große Chancen zu.

Schulte erklärte vor der Show: „Ich glaube, Lord Of The Lost werden bessere Chancen haben als unsere Acts der vergangenen Jahre. Ich bin der Meinung, man muss auffallen.“ Urban sagte in einem „Gala“-Interview: „Mein Platzierungstipp für Lord Of The Lost ist Platz 8.“

Finnland wagt mit Käärija einen Cha-Cha-Cha in Berghain-Outfits

Der diesjährige Beitrag aus Finnland hätte so oder so ähnlich auch im Berliner Nachtclub Berghain oder im KitKat-Club besichtigt werden können.

Käärijä aus Finnland und seine pinken Tänzer performen den Song „Cha Cha Cha“. © IMAGO/TT

Mit „Käärija“ schickt das skandinavische Land einen Sänger ins Rennen, der mit Latex-Puffärmeln und schwarzer Lederhose gleich ein ganzes pinkes Tanz-Quartett an langen Hundeleinen zum „Cha Cha Cha“ motivieren möchte.

Ukrainische Band „Heart of Steel“ zeigt Flagge

Der musikalische Beitrag des letztjährigen ESC-Gewinners Ukraine setzt in diesem Jahr voll und ganz auf die Farben Gelb und Blau. Die Band „Heart of Steel“ performte in einem blau-gelben Lichtermeer, das von einer blau-gelben Lasershow durchschnitten wurde.

Prinzessin Kate sitzt für den ESC am Klavier

Beim Finale des Eurovision Song Contest (ESC) in Liverpool hat es am Samstagabend einen überraschenden, filmischen Auftritt gegeben. Prinzessin Kate (41) saß in einem kleinen Einspieler für den Gesangswettbewerb am Klavier, wie auf dem Twitter-Account des ESC zu sehen war.

Die Frau von Thronfolger Prinz William (40) trug ein blaues Kleid. Dazu stand: „Ein royales Willkommen“ zum ESC-Finale.

Kostüm-Parade beim ESC: Polstermuschel, roter Schwan, Eiffelturm-Kleid

Die diesjährigen Kostüme der Künstler übertreffen sich in puncto Absurdität. Mit „Luke Black“ schickte Serbien einen Sänger ins Rennen, der gekleidet wie „Der kleine Vampir“ zu Beginn des Songs in einer riesigen Muschel aufwacht, um nachfolgend Schläuche aus den roboterähnlich gekleideten Mittänzern herauszuziehen.

Der Sänger „Luke Black“ aus Serbien wachte zu Beginn seiner ESC-Performance in einer weißen Muschel auf. © IMAGO/TT

„La Zarra“ aus Frankreich trat in einem schwarzen Kleid auf, das schließlich bis zur Decke erweitert wurde und der Sängerin damit das Aussehen eines Eiffelturms verlieh, wie auch ARD-Kommentator Peter Urban urteilte.

Das Kleid von „La Zarra“ aus Frankreich machte die Sängerin zur Himmelsstürmerin. © IMAGO/TT

Die Sängerin „Mimicat“ aus Portugal trat schließlich in einem roten Federkostüm auf, das jeden Sesamstraßen-Bibo erblassen lässt.

„Mimicat“ aus Portugal trat im roten „Bibo“-Kostüm auf. © IMAGO/TT

„Kalush Orchestra“ eröffnen den ESC mit Stahlhelm-Tänzern

Das große Finale des Eurovision Song Contest wurde von der Band „Kalush Orchestra“ mit einer spektakulären Liveshow eröffnet.

Die ukrainische Hip-Hop-Gruppe gewann mit ihrem Song „Stefania“ den ESC im Vorjahr. Zum Start des diesjährigen Finales wurde die Bühne nicht nur von der fünfköpfigen Band bespielt, deren Musiker teils in Wischmopp-Kostümen antraten.

Die ukrainische Band „Kalush Orchestra“ eröffnete den diesjährigen ESC mit einer spektakulären Live-Show. © IMAGO/TT

Eine ganze Gefolgschaft an Tänzern und Trommlern in Armeeuniformen performte wahlweise in folkloristischer Tracht oder teils auch in Stahlhelm-Kostümen. Einen Kommentar hierzu konnte sich auch der diesjhrige ESC-Kommentator Jan Böhmermann nicht verkneifen.

Mit der Band „Kalush Orchestra“ hatte die Ukraine den Eurovision Song Contest im vergangenen Jahr gewonnen. Laut den ESC-Regeln hätte die Ukraine eigentlich den diesjährigen Wettbewerb ausrichten sollen. Weil das zu gefährlich gewesen wäre, wurde das Event ins englische Liverpool verlegt.

Die Reihenfolge beim ESC-Finale 2023: Österreich (Teya & Salena) Portugal (Mimicat) Schweiz (Remo Forrer) Polen (Blanka) Serbien (Luke Black) Frankreich (La Zarra) Zypern (Andrew Lambrou) Spanien (Blanca Paloma) Schweden (Loreen) Albanien (Albina & Familja Kelmendi) Italien (Marco Mengoni) Estland (Alika) Finnland (Käärija) Tschechien (Vesna) Australien (Voyager) Belgien (Gustaph) Armenien (Brunette) Moldawien (Pasha Parfeni) Ukraine (Heart of Steel) Norwegen (Alessandra) Deutschland (Lord of the Lost) Litauen (Monika Linkyte) Israel (Noa Kirel) Slowenien (Joker Out) Kroatien (Let 3) Vereinigtes Königreich (Mae Muller)

Der ESC ist der weltweit am meisten beachtete Musikwettbewerb. Er findet in diesem Jahr zum 67. Mal statt. Es gelten strenge Regeln: Unter anderem dürfen die Songs höchstens drei Minuten lang sein, Texte, Ansprachen und Gesten politischer Natur sind ebenso verboten wie Werbung.

Die Jurys jedes der 37 Teilnehmerländer und das Publikum der Teilnehmerländer tragen jeweils zur Hälfte zur Gesamtpunktzahl bei. Nur jeweils zehn Länder bekommen Punkte. Für Deutschland wird Moderator Elton die Punkte verkünden. Wie die Jungs von Lord of the Lost kommt er aus St. Pauli. (mit Agenturen)