Nach dem Dreikampf ist vor dem Vierkampf ist vor dem Zweikampf. Also bieten ARD und ZDF am Montagabend in getrennten Sendungen Diskussionsrunden mit den Oppositionsparteien im Bundestag und der CSU an. Das Zweite macht dabei den Anfang um 19 Uhr 15. Im „Schlagabtausch“ begrüßt Moderator Matthias Fornoff folgende Gäste im ZDF-Hauptstadtstudio: Alice Weidel (AfD), Wolfgang Kubicki (FDP), Janine Wissler (Die Linke) und Markus Blume (CSU). Die knapp 60-minütige Sendung ist laut ZDF in mehrere Themenblöcke gegliedert – von der Coronapandemie und den Folgen über Klima und Umwelt bis zu Wirtschaft und Soziales. Dabei werden die Wahlprogramme der Parteien kritisch analysiert und in einem „Netzkreuzverhör“ auch Zuschauerfragen gestellt.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Wer von dieser Auseinandersetzung nicht genug bekommen hat und speziell Alice Weidel und Janine Wissler ein zweites Mal erleben will, der bekommt in der ARD-Sendung „Der Vierkampf nach dem Triell“ um 20 Uhr 15 seine Chance. Neben den Spitzenkandidatinnen von AfD und Linke sitzen Christian Lindner (FDP) und Alexander Dobrindt (CSU). Die 75-minütige Livesendung in Berlin wird von Ellen Ehni (WDR) und Christian Nitsche (BR) moderiert. Nach Senderangaben werden die Aussagen der Spitzenkandidatinnen und -kandidaten „einem Faktencheck unterzogen, der aufgestellte Behauptungen überprüft und am nächsten Tag nachzulesen ist“.

[ „Schlagabtausch“, ZDF, Montag, um 19 Uhr 15; „Der Vierkampf nach dem Triell“]

Wie schaffen es Alice Weidel und Janine Wissler eigentlich aus der ZDF-Sendung mit Ende 20 Uhr 15 flugs in die ARD-Konkurrenz, die 20 Uhr 15 startet? Antwort: Der „Schlagabtausch“ wird am späten Nachmittag aufgezeichnet und kommt dann live on tape. Da reicht die Zeit für Programm- und Outfitwechsel.