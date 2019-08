Der MDR wusste, wen er sich da aufs Podium holen will: Arthur Österle ist ein bekannter Neonazi in Chemnitz, einer der wichtigsten Akteure der rechten Aufmärsche vor einem Jahr. Und entsprechend ist er auch einer der Protagonisten in der TV-Doku des Senders mit dem Titel "Chemnitz - ein Jahr danach", die am 26. August um 22.45 Uhr im Ersten ausgestrahlt werden soll. In der Ankündigung heißt es über Österle, er sei Chefordner bei den von "Pro Chemnitz" organisierten Demonstrationen vor einem Jahr gewesen. Heute bekenne er sich zur AfD, bringe sich auch dort als Ordner ein.

Dass jemand wie Österle eine Rolle in einer Reportage über die Ausschreitungen spielt, die sich vor einem Jahr in Chemnitz nach dem gewaltsamen Tod des Deutsch-Kubaners Daniel H. ereigneten, ist nachvollziehbar.

Weniger nachvollziehbar - und Gegenstand einer heftigen öffentlichen Debatte - ist, dass Österle nicht nur im Film vorkommt, sondern auch in einer öffentlichen Preview-Veranstaltung des Senders am kommenden Donnerstag in Chemnitz auf ein Podium des Senders soll, gemeinsam mit weiteren Protagonisten des Films und unter anderem auch der Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD).

Vor einem Jahr mobilisierte die rechte Szene in Chemnitz, weil der mutmaßliche Täter ein Flüchtling sein sollte - und Österle mischte regelmäßig mit. Tausende nahmen an den Demonstrationen teil. "Pro Chemnitz" als selbsternannte "Bürgerbewegung" wird seit Ende 2018 vom Verfassungsschutz als rechtsextremistische Organisation eingestuft.

Der Neonazi Österle war nicht nur dort aktiv: Er ist auch vernetzt mit der Anti-Asyl-Initiative "Heimattreue Niederdorf", deren Chef ebenfalls vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Er macht gemeinsame Sache mit Hooligans. Und war auch schon bei mindestens einer Demonstration der neonazistischen Kleinpartei "Der III: Weg" dabei.

"MDR hebt #mitrechtenreden auf eine neue Stufe"

Johannes Grunert, freier Journalist in Chemnitz, machte den Vorgang am Dienstag publik: "Der MDR hebt #mitrechtenreden auf eine neue Stufe und lädt den Neonazi Arthur Österle zu einer Filmpremiere zur Podiumsdiskussion ein", twitterte er. Und trat damit eine Welle der Empörung los. Grunert meint, ein Dialog mit Personen außerhalb des demokratischen Spektrums auch mit entsprechender Einordnung mache deren Aussagen nur salonfähig. Anstatt mit Menschenfeinden über ihre "Ängste und Hoffnungen", wie es es in der Einladung heiße, zu sprechen, sollten diese konsequent ausgegrenzt werden, fordert der Journalist.

Ähnlich sieht dies Georg Restle vom ARD-Magazin Monitor. Er empörte sich, dass der MDR auch mit Rechtsextremen den "Austausch" anstrebe. Und die Einladung an Österle verteidige, der laut Restle in Chemnitz 2018 Rechtsextremisten zum gemeinsamen Marsch mit der AfD so aufgerufen hatte: "Meinetwegen bindet Euch den rechten Arm an, wir sind heute hier als Volk, und nicht als politische Gesinnung."

Der WDR-Journalist Arnd Henze schrieb auf Twitter: "In dieser Logik würde der MDR also bei einem Film über die NSU-Morde Beate Zschäpe aufs Podium einladen? Der Rundfunkstaatsvertrag fordert vom MDR, für die Menschenwürde und die freiheitlichen Werte der Verfassung einzutreten - und keinen ,Austausch' mit deren Verächtern."

Tatsächlich hat der MDR das Wort "Austausch" in verschiedenen Erklärungen in den sozialen Medien benutzt, um sich gegen die Kritik an der Einladung Österles auf das Podium bei der Preview-Veranstaltung zu verteidigen. "Zu MDR-Previews werden vor allem Protagonisten eingeladen, die die gesamte Bandbreite des Films widerspiegeln, um dem Publikum einen unmittelbaren Eindruck zu vermitteln und den Austausch zu ermöglichen", twitterte die MDR-Pressestelle.

Der MDR blieb am Donnerstag auch bei seinen Planungen, nachdem die Grüne Jugend Sachsen kurz zuvor einen Rückzieher gemacht hatte. Ihre Chemnitzer Vertreterin Margarete Rödel, auch sie eine Protagonistin in der TV-Doku, wollte bei MDR-Diskussionsrunde vier Tage zuvor ebenfalls dabei sein. Es sei ihr nicht klar gewesen, dass es sich bei Arthur Österle "um einen eingefleischten Neonazi handelt", gab die 21-jährige Krankenpflegerin zu. Der MDR fand schnell Ersatz - statt Rödel soll nun der Chemnitzer Unternehmer Lars Fassmann auf das Podium der Preview-Veranstaltung. "Der MDR hält an der Veranstaltung fest", erklärte eine Sprecherin des Senders.

Die Grüne Jugend Sachsen fordert den MDR inzwischen auf, das Konzept der Diskussion zu überdenken. Ihre Landesvorsitzende Sophia Mlejnek sagt: "Wenn Nazis eine Bühne geboten wird, trägt das zur Normalisierung ihrer menschenfeindlichen Positionen bei. Der MDR sollte die Einladung an Österle zurückziehen.“

Linken-Bundeschefin Kipping äußert Unverständnis

Auch die Linken-Bundesvorsitzende Katja Kipping äußert Unverständnis, dass der MDR "in Zeiten von mordenden Nazis" Rechtsextremisten mit ihrer gewalttätigen Ideologie eine Bühne biete. "Diese Idee, dass man Nazis nur zuhören muss, damit sie sich mäßigen, ist doch völlig absurd", sagte Kipping am Donnerstag dem Tagesspiegel. "Das ist übrigens auch, was mit Blick auf die AfD immer behauptet wurde. Aber seit die im Bundestag eine Bühne haben, auf der sie ihre Ideen präsentieren können, haben sie sich konstant radikalisiert."

Es sei eine Sache, über Nazis zu berichten. "Es ist eine völlig andere, sie auf einer Bühne als Gesprächspartner einzuladen. Diese Form der Legitimation dürfen Menschen nicht erfahren, die andere Menschen auf Grund von Hautfarbe, Religion oder sexueller Orientierung durch die Straßen jagen."

Diskussionen im MDR-Rundfunkrat

Auch den MDR-Rundfunkrat hat das Thema inzwischen erreicht. Sandro Witt, als Vertreter des DGB-Bezirks Hessen und Thüringen in dem Gremium, sagte dem Tagesspiegel, der MDR sei wie alle öffentlich-rechtlichen Sender verpflichtet, die Meinungsvielfalt in der Gesamtheit darzustellen. "Rassismus ist aber aus meiner Sicht keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Der MDR müsse die Themen journalistisch einordnen. Wenn er eine Plattform für Neonazis und Rassisten biete, normalisiere und fördere der Sender Rassismus und Fremdenfeindlichkeit." Die Darstellung von Österle im Film über Chemnitz passt zwar in den Programmauftrag, nicht aber seine Einladung auf ein Podium.“

René Lindenberg, Vertreter der SPD Thüringen im MDR-Rundfunkrat, sieht das ähnlich: "Ich kann in keiner Weise nachvollziehen, welchen Erkenntnisgewinn es bringen soll, einen Vertreter der Neuen Rechten und Verfassungsfeind zu einer Diskussion des MDR einzuladen. Alle sollten inzwischen begriffen haben, das diese Leute nicht diskutieren, sondern ausschließlich ihre verfassungsfeindliche Ideologie verbreiten wollen." Das Vorgehen des Senders nennt Lindenberg verantwortungslos - und fordert eine umfassende Erklärung dazu in der nächsten Rundfunkratssitzung. Und Konsequenzen für die Zukunft.