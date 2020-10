RTL sagt das Dschungelcamp ab – zumindest in Wales. Zunächst war die 14-tägige Show von Australien nach Wales verlegt worden. Wegen der steigenden Corona-Zahlen dort fällt nun aber auch die britische Insel als Ort für das Camp aus. Darüber hatte „Bild“ am Donnerstag zuerst berichtet. Was die Zeitung nicht wusste: Das 15. Dschungelcamp soll dennoch stattfinden, wenn auch an einem ganz anderen Ort und mit einem geänderten Konzept.

„Wir hatten bis zuletzt gehofft, dass wir die nächste Staffel von ,Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘ (Ibes) in Wales produzieren können. Doch mit dem Anstieg der Infektionszahlen haben wir uns im engen Austausch mit unserem Produzenten itv Studios dagegen entschieden“, bestätigte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner dem Tagesspiegel die Absage für Wales. „So sehr uns diese Produktion am Herzen liegt, die Sicherheit und die Gesundheit für alle Beteiligten haben absolute Priorität. Deshalb planen wir eine neue, spannende Ibes-Show mit Sonja und Daniel in Deutschland. Die Zuschauer können sich auf ein großes Spektakel im Januar freuen.“

Weitere Details wurden noch nicht bekannt gegeben. Wie zu hören ist, wird das genaue Konzept noch erarbeitet. Auf RTL.de sagte RTL-Chef Jörg Graf: "Liebe Kakerlakenfreunde, der Dschungel ist nicht abgesagt, es wird auch 2021 eine Dschungelshow stattfinden. Die aktuelle Coronalage zwingt uns tagtäglich am Konzept zu arbeiten, um das für alle Beteiligten sicher hinzubekommen."

Regionale Lockdowns in Wales



Das Auswärtige Amt warnt vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Wales. Von Samstag an gilt die Reisewarnung für das gesamte Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Gibraltar, das Risikogebiet erklärt wurde. In Wales gelten regionale Lockdowns.

RTL hatte Ende September angekündigt, die 15. IBES-Staffel nach North Wales zu verlegen. „Wir sind der Überzeugung, dass wir dies in der aktuellen Situation in Wales sehr gut umsetzen können“, hatte RTL-Geschäftsführer Jörg Graf gesagt. Nun müssen die Fans des Camps hoffen, dass neuen Pläne für eine wie immer geartete Ibes-Ausgabe im Januar umgesetzt werden können. Kurt Sagatz