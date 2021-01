Einen Tag nach dem Deutschland-Start der Showtime-Serie „Your Honor“ mit „Breaking Bad“-Star Bryan Cranston verschickte die ARD jetzt die Mitteilung, dass es auch eine deutsch-österreichische Fassung der ursprünglich in Israel unter dem Namen „Kvodo“ entwickelten Story um einen Richter auf Abwegen geben wird. Die erste Klappe für die sechsteilige Serie „Euer Ehren“ fiel in der vergangenen Woche, bis Ende April sollen die Dreharbeiten in Wien, Innsbruck und Umgebung abgeschlossen sein. Zum Cast gehören Sebastian Koch, Tobias Moretti, Paula Beer und Taddeo Kufus. Fragt sich nur: wie sinnvoll ist die erneute Adaption.

Die Story ist unzweifelhaft genial: Ein ehrenwerter Richter wirft all seine Grundsätze über Bord, um seinen Sohn zu beschützen, der in einer Paniksituation bei einem Verkehrsunfall einen anderen jungen Mann getötet hat. Der Richter wird nicht deshalb zum Verbrecher, weil dem Sohn eine juristische Strafe droht, sondern weil der Getötete zu einer Familie aus dem Bereich der Organisierten Kriminalität gehört – und dessen Vater auf blutige Rache sinnt. Für die ARD-ORF-Adaption wird aus dem US-Mobster ein Mitglied eines serbischen Drogenhändlerclans, gegen den der von Sebastian Koch dargestellte Richter überdies schon länger kämpft.

Nach dem Vorbild von „Millennium-Trilogie“ und „Die Brücke“

An US-Adaptionen europäischer Stoffe wie der TV-Serie nach der „Millennium-Trilogie“ von Stieg Larsson oder von „Die Brücke – Transit in den Tod“ hat man sich gewöhnt. Offensichtlich hadert das US-Publikum mit der hiesigen Erzählweise. Beim „Kvodo“-Thema ist es anders: Mit „Your Honor“ wurde der Stoff bereits in einer Form internationalisiert, die das europäische Publikum gewohnt ist. Eine erneute internationale Vermarktung könnte überdies problematisch werden, zumal in Italien und Frankreich an ähnlichen Projekten gearbeitet wird.

Andererseits hat die deutsch-österreichische Serie „Der Pass“ mit Nicholas Ofczarek bewiesen, welche erzählerische Wucht in einer Alpen-Adaption liegen kann. Man darf also auf das Ergebnis von „Euer Ehren“ gespannt sein – und darauf, ob „Your Honor“ nach dem Pay-TV bei ZDFneo läuft? Kurt Sagatz