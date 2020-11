Die Mediengruppe RTL Deutschland bündelt zum 1. Februar 2021 ihre journalistischen Aktivitäten. In der RTL News GmbH werden dann von Nachrichten für die unterschiedlichen Ausspielwege wie Fernsehen oder Internet über investigativen Journalismus, Dokutainment bis Infotainment alle Bereiche in einer Einheit zusammengefasst. Für das News-Unternehmen der RTL-Gruppe werden dann 700 Journalisten an 24 Standorten im In- und Ausland arbeiten, teilte die Gruppe am Montag mit.

Rund ein Jahr wurde die gemeinsame Zentralredaktion aufgebaut. Die News- Zentralredaktion soll täglich für etwa 20 Stunden Nachrichten und Magazine bei RTL, ntv und Vox sowie umfassende Informationen auf den digitalen Plattformen des Hauses liefern. Bereits jetzt erreiche die Mediengruppe RTL pro Tag mehr als 24 Millionen Menschen.

Zugleich bestätigte RTL, dass Tanit Koch, die bisherige Chefredakteurin der Zentralredaktion und Geschäftsführerin von ntv, die Gruppe verlässt. „In bestem Einvernehmen“, wie es in der Mitteilung heißt. Tanit Koch war bis Februar 2018 Chefredakteurin von „Bild“. Der Weggang von RTL wird mit „unterschiedlichen Auffassungen über die künftige Struktur und den weiteren Weg“ begründet. Am Sonntag hatten das „Hamburger Abendblatt“ und der Mediendienst DWDL über die Personalie berichtet, aber weder von RTL noch von Koch eine Bestätigung erhalten.

Massiver Umbau an der Spitze

Koch war von dem vor zwei Monaten überraschend ausgeschiedenen RTL-Geschäftsführer Jan Wachtel zu dem Kölner Medienkonzern geholt worden. Wachtel, der Geschäftsführer Digitale Medien und journalistische Inhalte war, hatte Koch die Leitung der Zentralredaktion anvertraut.

Michael Wulf, der langjährige RTL-Chefredakteur, übernimmt eine neue Funktion. Er wird Chefredakteur für besondere Aufgaben. Die Chefredaktion der RTL News bilden Sonja Schwetje als Chefredakteurin Netzwerke, Gerhard Kohlenbach als Chefredakteur Nachrichten, Wolf-Ulrich Schüler als Chefredakteur Verticals und Martin Gradl als Chefredakteur Magazine. Er wird zugleich stellvertretender Geschäftsführer von RTL News.

Die Geschäftsführung von RTL News übernimmt hingegen Stephan Schmitter. Er bleibt zudem CEO von RTL Radio Deutschland und Head of Audio Mediengruppe RTL.