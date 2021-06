Irgendwann war es Sandro Wagner beim Spiel Deutschland gegen Frankreich zu bunt. Es ging um merkwürdige Tanzbewegungen auf dem Platz. "He, Béla, was sagst du!?" Dem Angesprochenen, Béla Réthy, verschlug es die Sprache. Was hat das mit Fußball zu tun? Jahrelang war Réthy es gewohnt, die 90 Minuten und mehr alleine zu kommentieren. Nun hat ihm das ZDF bei dieser EM einen Experten an die Seite gesetzt, gemäß dem neuen Trend zum Co-Kommentatoren.

Wer ist dieser Freigeist mit Oberlippenbart? An dem Fußball-Experten Sandro Wagner streiten sich ja die gelehrten Fußballfans. Den einen ist er zu laut, zu kess, die anderen rühmen das Selbstbewusstsein des Ex-Bayern-Profis, dass manchmal auch mal über Grenzen hinaus schießt.

Auf Social-Media sorgte am Dienstagabend allerdings nicht nur Wagners forsche Art, sondern auch ein Schnaufen und Klicken während der Übertragung für Irritationen.

Dafür kann Sandro Wagner nichts. Er hat jetzt einen wichtigen Job beim Fernsehen. Im US-Sport ist diese Rollenverteilung längst etabliert: ein „Play-by-Play-Mann“, der das Geschehen beschreibt, und ein „Color Commentator“, meist ein Ex-Spieler, der Hintergründe liefert.

Dazn (auch schon mit Sandro Wagner) und Eurosport haben das hierzulande populär gemacht. Legendär die Frotzeleien über Land und Leute, die in stundenlangen Tour-de-France-Übertragungen bei Laune halten.

Zum Frotzeln war Béla Réthy am Dienstagabend nicht zumute, was wohl auch am Spielausgang, der Niederlage gegen Frankreich lag, aber auch am unablässigen Drängen seines Sidekicks. Wortwitz- und Anteile, Sachverstand, Erkenntnisgewinn - in nichts wollte Wagner nachstehen.

Und ist damit nicht alleine. Generell lässt sich nach den ersten zwölf EM-Spielen sagen: Die Herren Bartels, Réthy oder Martin Schneider müssen sich noch ein bisschen an ihre Co-Kommentatoren, ihre Sidekicks gewöhnen. Zu ungestört konnten die Reporter jahrelang 90 Minuten und mehr drauflos quatschen, ohne das ihnen jemand verbal in die Parade fuhr.

Jetzt sitzen da Sandro Wagner, Thomas Broich oder Hanno Balitsch und wissen manches besser, wenn gleich Letzterer bei der Nachmittagsübertragung Portugal gegen Ungarn bei weitem nicht an die Chuzpe und geschwellte Brust eines Sandro Wagner heran kam.

Als Balitsch dem Reporter Schneider die gelbe Karte eines Spielers "nachtrug", erinnerte das an den ewigen Assistenten Harry im "Derrick", der schon mal den Wagen vorfuhr.

Weniger Zuschauer als bei Auftakt-Matches der vergangenen Jahre

Das Zusammenspiel von Co-Kommentatoren/Experten und gestandenen Reporter wie Réthy muss noch eingeübt werden. Ruhig mal Frotzeln, lässig sticheln und necken, wie es Wagner bei Réthy versuchte. Dann kann das auch noch ein unendlicher Spaß werden bei dieser EM, so anregend wie bei den Tour-de-France-Übertragungen.

Immerhin: Das ZDF freut sich bei Deutschland gegen Frankreich über eine gute Quote, auch wenn die Live-Übertragung weniger Zuschauer vor den Fernseher lockte als die Auftakt-Matches der vergangenen Jahre.

Durchschnittlich 22,55 Millionen Zuschauer zählte das EM-Spiel ab 21 Uhr. Weniger waren es zuletzt vor neun Jahren, als Deutschland bei der EM zum Auftakt gegen Portugal spielte.