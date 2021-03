Der Privatsender RTL geht weiter in öffentlich-rechtlichen Gefilden auf Mitarbeiterfang. Nach Jan Hofer und Thomas Gottschalk wird jetzt Hape Kerkeling engagiert. "Der beliebte Comedian, Moderator, Entertainer, Schauspieler, Sänger, Autor, Parodist und Kabarettist wird ab Herbst nicht nur als Schauspieler vor der Kamera stehen, sondern auch für weitere Unterhaltungsformate mit RTL und TVNOW zusammenarbeiten und nach achtjähriger Abstinenz auf die Bildschirme zurückkehren", heißt es in einer Sendermitteilung vom Montag. Hape Kerkeling, sagte, "ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit RTL, TVNOW und VOX. Wir haben da ein paar richtig schöne Ideen auf der Pfanne!“

RTL will sich erneuern

Für Henning Tewes, Geschäftsführer RTL Television und Co-Geschäftsleiter TVNOW zeigt sich in dem Engagement: „Wir erneuern RTL und entwickeln uns als Programm und Marke immer weiter: Umso mehr freue ich mich, dass wir mit Hape Kerkeling einen TV-Star und Entertainer zurückholen, den viele Millionen Fans schon seit Jahren vermisst haben." Bislang sind eine Serie mit Hape Kerkeling in der Hauptrolle sowie zwei weitere Unterhaltungsformate für TVNOW und die Sender RTL sowie VOX geplant. Die Produktion des fiktionalen Projekts startet noch in diesem Jahr, die Ausstrahlungen sind für 2022 geplant.