„Festnahme in Hamburg. Die Türkei hat eine ausländische Terrorkämpferin nach Deutschland abgeschoben.“ (TRT Deutsch). „In Hamburg festgenommen. IS-Rückkehrerin kommt in Untersuchungshaft.“ (Spiegel online). Manchmal ist es ein Begriff, der Nachrichten selben Inhalts unterschiedlich wirken lässt. Aus der „IS-Rückkehrerin“ wird bei „TRT Deutsch“ eine „Terrorkämpferin“.

Man schaut genauer hin, wenn der deutsche Ableger des türkischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks seit ein paar Tagen am Start ist: das digitale Nachrichtenportal „TRT Deutsch“.

Schon ist davon die Rede, dass Erdogans Staatsfernsehen auf deutsch zu haben ist, ähnlich wie bei der in Berlin produzierten Website „RT Deutsch“, die als Teil des Russia-Today-Netzwerks – eines globalen Fernsehnachrichtennetzwerks mit Sitz in Moskau, das von der russischen Regierung finanziert wird – in die Nähe der Putinschen Weltsicht zu verorten ist.

TRT-Programmdirektor Serdar Karagöz hatte im Oktober angekündigt, der Sender würde „die sozialen Probleme und Missstände in Deutschland und Europa unter die Lupe nehmen“.

Und nun? „Ostseefischer mit leeren Netzen“, „Belgien – keine regierungsfähige Mehrheit in Sicht“ – der Untergang des Abendlandes steht für Leser von „TRT Deutsch“ auf dem ersten Blick nicht bevor.

Eine Meinung zu Hannovers OB Belit Onay

Wessen Geist die Seite ist, wird in Meinungsspalten deutlicher. Da werden die „Diskussionen über das Kopftuch im Alltagsleben seit Ende der 1990er Jahre“ zum Anlass genommen, daran zu erinnern, „dass die deutsche Mehrheitsgesellschaft die Stimmen der Musliminnen kaum wahr nimmt, obwohl die Debatten ihre Identität und damit auch ihre Privatsphäre betreffen“.

Oder eine Meinung zu Belit Onay publiziert, den Oberbürgermeister von Hannover, der mit Sätzen wie „Türkei untergräbt Demokratie“ kaum als Erdogan-Freund bekannt ist: „In Vergangenheit trat der eine oder andere türkischstämmige Politiker in den Vordergrund. Doch kaum einer davon hielt seine Versprechen gegenüber den Wählern.“

Eine Tagesspiegel-Anfrage blieb unbeantwortet. Die Redaktion mit Sitz in Berlin erklärt auf ihrer Website: „Wir durchleuchten aktuelle Ereignisse aus verschiedenen Perspektiven und legen alternative Themen auf den Tisch, die in den Mainstream-Medien kaum Beachtung finden. Wir positionieren uns ganz klar gegen Rechtsradikalismus und Islamophobie sowie gegen jegliche Form von Diskriminierung. Wir setzen uns für eine plurale, freiheitlich-demokratische Gesellschaft ein.“

Einer der ersten Beiträge am Mittwoch hatte die Überschrift: „Israelischer Sektenführer verhaftet: 50 Frauen soll er versklavt haben.“