Der Rundfunkbeitrag soll aus Sicht einer Expertenkommission zum Januar 2021 von derzeit monatlich 17,50 Euro um 86 Cent auf 18,36 Euro steigen. Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) übergab am Donnerstag in Berlin ihren Bericht mit dieser Empfehlung an die Bundesländer, die in der Sache das letzte Wort haben und darüber noch entscheiden müssen.

Mit ihrer Empfehlung bleibt die KEF bei dem bereits vorstellten vorläufigen Entwurf. Nach dem per Staatsvertrag vorgeschriebenen Procedere haben nun die Länder das Wort. Die 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten könnten bei ihrer Konferenz im März den empfohlenen Rundfunkbeitrag auf die Tagesordnung setzen. Für einen Beschluss braucht es allerdings Einstimmigkeit - und die ist nur möglich, wenn bis dahin in Thüringen die Regierungskrise beendet wurde. Tsp