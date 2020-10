Katja Wildermuth wird neue Intendantin des Bayerischen Rundfunk (BR). Die bisherige MDR-Programmdirektorin ist am Donnerstagnachmittag vom Rundfunkrat zur Nachfolgerin von Ulrich Wilhelm gewählt worden. Das gab der Sender kurz vor 18 Uhr bekannt. Wildermuth, die als Favoritin in die Wahl ging, setzte sich damit gegen zwei männliche Bewerber durch. Neben Wildermuth hatten der BR-Verwaltungsdirektor Albrecht Frenzel und Christian Vogg vom SRF für den Posten des Intendanten kandidiert.

Die promovierte Historikerin, die an der Universität München ihren Doktor gemacht hat, wird ab 1. Februar 2021 die erste Frau an der Spitze des BR sein. Sie erhielt bereits im ersten Wahlgang mit 38 von 48 abgegebenen Stimmen die erforderliche Mehrheit.



Katja Wildermann folgt auf Ulrich Wilhelm. Er hatte im Juli bekannt gegeben, dass er nach zehn Jahren nicht mehr für eine dritte Amtszeit kandidiert.

Beim RBB, dem MDR und bei Radio Bremen leiten ebenfalls Frauen die Geschicke der Sender.

Die 55-jährige Wildermuth steht mit ihrer Arbeit als Programmchefin des MDR für ein überaus erfolgreiches Regionalprogramm. Ihr Sender MDR gilt als Vorreiter bei der trimedialen Vernetzung von TV, Radio und Online. Die Journalistin und Historikerin ist seit 2019 MDR-Programmdirektorin am Standort Halle. Zuvor hatte sich beim NDR gearbeitet.

Zu den Herausforderungen ihrer neuen Tätigkeit gehören neben dem trimedialen Umbau des Senders weitere Sparmaßnahmen. So hatte der BR unter Ulrich Wilhelm das "Mittagsmagazin" der ARD unter anderem aus Kostengründen an den RBB abgeben müssen. Auch mit der neuen Intendantin Wildermuth wird es einen weiteren Stellenabbau geben müssen. Wie stark dieser ausfällt, hängt unter anderem davon ab, ob der Rundfunkbeitrag Anfang kommenden Jahres tatsächlich erhöht wird - oder ob dies am Veto von Landesparlamenten wie in Sachsen-Anhalt scheitert.