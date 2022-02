Von ihren Kandidatinnen bei „Germany’s Next Top Model“ erwartet Heidi Klum Hingabe und Offenheit bis auf die nackte Haut. Die Model-Mutti kann hart und streng urteilen, die Castingshow soll ja Streichelzoo, sondern ein ernsthafter Wettbewerb sein.

Die 48-jährige Klum hat die Pro7-Sendung im eisenharten Griff, das öffentliche Heidi-Klum-Bild wird vom Medienprofi sorgfältig ausgesteuert. Das bekam auch DWDL zu spüren. Die Pro7-Kommunikationabteilung hatte den Branchendienst eingeladen, Fragen an die Erfolgsfrau zu stellen. Sechs Stück wurden eingereicht und blieben unbeantwortet. Der Sender teilte mit, Klum habe die Fragestellungen „zu negativ“ gefunden.

Harmlose Fragen

Auf DWDl.de sind die Fragen dokumentiert. Sie richten sich auf die Erfolgsfaktoren der in der neuen Staffel wieder stark eingeschalteten Show, ob Klum es nicht bedauere, GNTM nicht schon früher diverser aufgestellt zu haben, soll es bald eine gemischte Staffel mit männlichen Kandidaten geben?

DWDL-Chefredakteur Thomas Lückerath schreibt, es falle schwer, „in diesen Fragen eine Speerspitze des investigativen Journalismus zu sehen“. Stimmt, die Fragen sind vom Interesse an diesem TV-Entertainment bestimmt, nicht positiv getönt noch negativ eingefärbt.

Fette Blamage für ProSieben

Und doch für Heidi Klum Grund genug, statt Antworten eine Absage zu übermitteln. Das ist eine fette Blamage für ProSieben. Wollte der dauerlustige Privatsender nicht den ernsthaften Journalismus iin seinem Programm stärken? ProSieben baut die Anbetung von Heidi Klum, ihrer Show und den Werbeeinnahmen bis zur Unterwerfung aus.

Was Prominente fürchten

Das wird dem Star herzlich egal sein. Möglicherweise fürchtete Heidi Klum, dass ihre Aussagen in Klatschpresse und Social Media zerhäckselt, bis ins Gegenteil verdreht werden. Prominente, CEOs und Fußballer glauben, das passende Gegenmittel gefunden zu haben. Sie wenden sich direkt an die Öffentlichkeit oder lassen sich von der eigenen Blase interviewen. Was ist schon Langeweile gegen Kontrolle? Es steht zu erwarten, dass Heidi Klum sich bald selber interviewt. Damit zwischen positive Fragen und positive Antworten kein Blatt passt.