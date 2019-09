Die Deutsche Telekom hat sich die Liverechte an allen 51 Spielen der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland im Jahr 2024 gesichert. Das will die "FAZ" aus Kreisen des Europäischen Fußball-Verbandes (Uefa) erfahren haben. Wäre dem so, gingen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF bei einem der großen Fußballturniere erstmals leer aus.

Die Telekom könnte auf dem deutschen Markt den Großteil der Partien in ihrem Bezahlsender Magenta TV zeigen, heißt es auf faz.net. Nach dem geltenden Rundfunkstaatsvertrag müssen derzeit jedoch alle Spiele mit Beteiligung der deutschen Nationalmannschaft sowie das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale im Free-TV, sprich unverschlüsselt ohne Extrakosten für den Zuschauern angeboten werden. Was bedeuten könnten, dass die Telekom diese Spiele via Sublizenzierung entweder an ARD und ZDF oder an einen der Privatsender wie RTL weiterreicht..

Über ihr Internetangebot Magenta TV und Magenta Sport zeigt die Telekom derzeit schon Livespiele aus der dritten Fußball-Liga sowie der nationalen Ligen aus Basketball und Eishockey. Auf Anfrage wollten weder die Telekom noch die Uefa eine Stellungnahme abgeben, heißt es bei faz.net.