Wissen ist Macht – und Geld. Auf jeden Fall, wenn es um das Quizfernsehen geht. Wer was weiß, der wird belohnt. Am meisten, wenn er Kandidatin oder Kandidat bei „Wer wird Millionär?“ im RTL-Programm ist. Eine Auswertung der Plattform onlinecasinosdeutschland.com zeigt, dass die ausgezahlte Gewinnsumme in 14 deutschen Quiz-Sendungen 2021 beim „Millionär“ am höchsten war: Knapp 4,2 Millionen Euro sind auf die Konten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer geflossen. Die ProSieben-Show „Schlag den Star“ lag mit 800 000 deutlich dahinter auf Platz zwei, das ARD-Quiz "Wer weiß denn sowas" kam mit rund 416 000 Euro auf Rang drei. Die Top 5 komplettieren das „Quizduell“ (ARD) mit einer Gewinnsumme von 390 000 Euro und „5 gegen Jauch (RTL) mit 238 000 Euro.

Sortiert man die Gewinnsummen nach Sendern, liegt RTL mit 4,6 Millionen Euro deutlich vorne, mit weitem Abstand folgt die ARD (1,3 Millionen), ProSieben hat 800 000 Euro spendiert, die Kandidatinnen und Kandidaten in den ZDF-Shows konnten 340 000 Euro mitnehmen, den letzten Plätz hält Sat 1 mit insgesamt 119 000 Euro.

Auch pro Minute zeigt sich der RTL-Klassiker „Wer wird Millionär“ am spendabelsten: Wer auf dem Stuhl gegenüber von Moderator Günther Jauch sitzt, wird pro Minute im Durchschnitt 1500 Euro reicher. Hoch fällt die Quote auch bei „Schlag den Star“ (425 Euro/ProSieben) und bei „Der Quiz-Champion“ (ZDF) aus, wo die Kandidaten minütlich 324 Euro gewinnen. Im Durchschnitt weisen die Sendungen einen Gewinn von 319 Euro pro Minute auf. Summen, von denen normale Arbeitnehmer nur träumen können.

Frauen gewinnen mehr als Männer

Wissen Frauen mehr als Männer? In der Auswertung 2021 wird erkennbar, dass die Kandidatinnen im Schnitt 15 700 Euro verdienen konnten, während die Kandidaten durchschnittlich auf 10 400 Euro mitnehmen konnten. Das ist ein Unterschied von 33,4 Prozent. Wie onlinecasinosdeutschland.com weiter mitteilte, hatten die Männer 2019 noch knapp 40 Prozent mehr Geld erspielt als die Frauen.