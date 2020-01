Am Samstag wird die deutsche Handball-Nationalmannschaft gegen Portugal um den fünften Platz bei der Europameisterschaft spielen. Wer das sehen möchte, muss mit der Fernbedienung auf hinteren Programmplätzen suchen. Die ARD wird die Partie nicht im Ersten zeigen, sondern bei One.

"Am kommenden Samstag gibt es ein für uns sehr bedauerliches programmliches Dilemma in der Sportschau im Ersten: Die Handball-Nationalmannschaft spielt um Platz 5 bei der EM, gleichzeitig haben wir ein langfristig geplantes Wintersport-Wochenende im Programm", sagt ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

Ausgerechnet wenn Anwurf bei Handball sei, um 16 Uhr, geht das Staffelrennen beim Biathlon-Weltcup in Pokljuka in die entscheidende Phase, anschließend findet live das Weltcup-Skispringen in Zakopane statt mit dem Deutschen Karl Geiger, der noch Führender im Gesamtweltcup ist.

"Die Entscheidung, was wir im Hauptprogramm übertragen, ist uns nicht leicht gefallen, wir haben uns aber letztlich nach Abwägung aller Argumente für den Wintersport entschieden." Da das EM-Spiel um Platz 5 der deutschen Handballer der ARD aber ebenso wichtig sei, zeigen sie es live bei One sowie im Stream bei sportschau.de.

Zuletzt hatten die EM-Spiele in der Primetime gegen Österreich und Tschechien rund fünf Millionen Zuschauer erreicht, obwohl feststand, dass die Nationalmannschaft keine Chance mehr auf den Titel haben wird.

Das EM-Finale am Sonntag ab 16 Uhr 30 wird ebenfalls auf One und bei sportschau.de übertragen. Im Halbfinale am Freitag spielen Spanien gegen Slowenien und Norwegen gegen Kroatien, beide Partien auf zdf.de im Livestream ab 17 Uhr 50. meh