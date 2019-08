Hilfe, mein Nachbar wohnt nebenan! Diesen Stoßseufzer kennt fast jeder, und hätte dieser Nachbar Hermann Paschulke geheißen, wäre er nicht ganz ungerechtfertigt gewesen. Hermann Paschulke war bärbeißig und zugleich sympathisch. Herz aus Gold, Sie wissen schon, freilich nicht immer erkennbar.

Paschulke war eine Fiktion, eine Fernsehrolle, markiert vom Schauspieler, Kabarettisten und Synchronsprecher Helmut Krauss. Seit 1981 spielte er für das ZDF in der Kinderwissenssendung "Löwenzahn" den Nachbarn Hermann Paschulke, bis 2005 an der Seite von Peter Lustig. Gerade in dieser Rolle liebten ihn die jungen und die erwachsenen Zuschauer. Seit 2006 gab er auch in knapp 60 Folgen mit Hauptdarsteller Guido Hammesfahr alias Fritz Fuchs den Nachbarn, der stets Spaß am Widerspruch hatte. Die ZDF-"Löwenzahn"-Redaktion erinnert sich laut Sender an Helmut Krauss als jemanden, der das Leben mitten in der stressigsten Arbeit zu genießen wusste. Die Schauspielerei war ihm eine Herzensangelegenheit, insbesondere genoss er den inspirierenden Kontakt und Austausch mit seinen jüngeren Schauspielkolleginnen und -kollegen.

Deutsche Stimme von Marlon Brando

Der "Löwenzahn"-Paschulke war sicherlich die populärste, weil sichtbarste Aufgabe von Helmut Krauss, aber in wie viele Ohren hatte er sich als Synchronsprecher geschlichen. Er war die deutsche Stimme für Marlon Brando und Samuel L. Jackson, er arbeitete als Sprecher bei den "Drei ???"., wenn sie auf Tour waren. Krauss schaute immer, dass er gut und ausreichend beschäftigt war. Er spielte auf zahlreichen Theaterbühnen und in vielen Fernsehfilmen mit, nicht in der ersten Reihe, aber in den Rollen, die einer Produktion das Rückgrat gaben.

Für "Löwenzahn"-Dreharbeiten stand Helmut Krauss zuletzt im Juni 2019 vor der Kamera. Als er das Set verließ, verabschiedete er sich vom Team mit den Worten: "Hier gehöre ich hin."

Am Montag ist Helmut Krauss im Alter von 78 Jahren gestorben. Mach's gut, Nachbar!