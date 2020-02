Wer war Tobias R.? Was wollte er? Wer waren die Opfer? Was sind ihre Geschichten? Der Fernsehabend am Donnerstag stand ganz im Zeichen der Beantwortung dieser Fragen, und es war bemerkenswert, wie vor allem das ZDF-"heute-journal" und Moderator Claus Kleber die Geschichten der zehn Opfer von Hanau in den Vordergrund rückten.

Wenn es in den Medien anders herum lief - Täterprofil deutlich vor Opfer-Geschichten - hat es in der Vergangenheit (Christchurch, Breitscheidplatz, Utøyaja) immer wieder auch Kritik gegeben. Am Donnerstagabend blieb haften, wie im "heute-journal" in der Mitte der Sendung von Claus Kleber Namen von Opfern verlesen wurden, mit brüchiger Stimme. Es wurde fast komplett davon abgesehen, Ausschnitte aus Youtube-Videos oder Pamphlete des Täters zu zeigen. Stattdessen Stimmen von Angehörigen der Opfer. Ein Moderator rang um Fassung.

Natürlich verzichtete das ZDF-Magazin nicht vollständig auf Fragen zu Täter-Motivation und rechtsextremen Hintergrund, mehr dazu im Interview mit Rechtsextremismus-Forscher Matthias Quent, der dann auch bei Maybrit Illner saß. Etwas anders die Schwergewichte im kurzen ARD-"Brennpunkt" nach der "Tagesschau", die meistgesehene Sendung am Donnerstagabend. Es konzentrierte sich auf die rassistische Motivation des Täters.

Auch "Talkshows sind ein Problem"

Die spätere Talk-Runde bei "Maybrit Illner" wiederum, unter anderem mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, stand ganz im Zeichen dessen, was dort Claudia Roth und die Journalistin Kübra Gümüşay betonten und forderten: Es brauche mehr Menschlichkeit in gesellschaftlichen Debatten statt Hate-Speech, gerade auch in solchen Talk-Runden, wo es sehr oft auf Polarisierungen und Unversöhnlichkeiten hinaus laufe.

Es gehe, so Gümüşay, nicht nur um "die digitale Architektur" und das Internet. Auch "Talkshows sind ein Problem", weil da immer "absolute Meinungen gegeneinander antreten". Es sei jahrelang "an diesen Tischen diskutiert worden, ob der Islam zu Deutschland gehört", als sei das eine offene Frage.

In diesem Sinne fand die Diskussion über rechtsextremen Terror, die Reflektion auch darüber, wie sehr, wie lange schon die Opfer von Hanau mit Migrationshintergrund in Deutschland zuhause sind, ohne rechtsextreme Politiker statt. Das dürfte sich die Illner-Redaktion gut überlegt haben. Einziger Wermutstropfen: Den Bildern aus Hanau lag elegische Streichermusik zugrunde - das ist Inszenierung, wo es keiner Inszenierung bedarf.

Selbst der Privatsender RTL änderte unter dem Eindruck der rassistischen Morde von Hanau sein Programm und brachte um 20 Uhr 15 eine "Spezial"-Ausgabe zur "Horrortat von Hanau", mit Einschätzung zu den Motiven des mutmaßlichen Täters und Einordnungen zu möglichen Verbindungen zu den Netzwerken Rechter Gruppen in Deutschland sowie Schalten zur zeitgleich stattfindenden Trauerfeier in Hanau.

Als dann bei Illner während der Diskussion auch noch mal live nach Hanau geschaltet und von einem ZDF-Reporter weitere Opfer-Namen verlesen wurden, war klar: Die Opfer hatten an diesem Abend im Fernsehen einen Namen und das Wort.