Holger Friedrich, zusammen mit seiner Ehefrau Silke Käufer des Berliner Verlags und Verleger der "Berliner Zeitung", hat als Inoffizieller Mitarbeiter (IM) für die Stasi gearbeitet. Dies berichtet die "Welt am Sonntag", die sich auf Friedrichs IM-Akte beruft, die der Zeitung in weiten Teilen vorliegt. Danach hat der heute 53-jährige Berliner unter dem Decknamen "Bernstein" während seines dreijährigen Wehrdienstes bei der Nationalen Volksarmee (NVA) als Unteroffizier der Stasi über Kameraden berichtet und diese teilweise schwer belastet. Nach Angaben der "Welt am Sonntag" kam Holger Friedrich von Dezember 1987 bis Februar 1989 mit Stasi-Offizieren zu konspirativen Treffen zusammen.

Spitzelberichte mit Folgen für die Betroffenen

Überliefert sind zwölf größtenteils handschriftliche Spitzelberichte. In den Berichten werden mehr als 20 Personen in identifizierbarer Weise genannt. Die Erwähnung führte laut den Unterlagen dazu, dass das Ministerium für Staatssicherheit gegen einige der Betroffenen „Maßnahmen“ verfügte. In einem Fall führten die Informationen von „Bernstein“ zum Beispiel dazu, dass ein Soldat gemaßregelt und strafrechtlich belehrt werden sollte. „Er belastet in den Gesprächen Personen aus seinem Umgangskreis“, zitiert die Zeitung eine schriftliche Beurteilung Friedrichs durch seinen Führungsoffizier.

Keine MfS-Tätigkeit, schreibt Friedrich

Holger Friedrich hat zu dem Bericht auf der Homepage der "Berliner Zeitung", Stellung bezogen. Er dokumentiert dabei zugleich die Fragen der Journalisten der "Welt am Sonntag" und seine Antworten. Quasi in einer Zusammenfassung schreibt er: "Die dokumentierte Situation dürfte zeigen, dass ich in einer Notsituation handelte, einer ,Wiedergutmachung' unter Zwang zustimmte, mich bei der ersten sich mir bietenden Gelegenheit der Zwangssituation durch aktive ,Dekonspiration' entzog und ab diesem Moment die Kooperation mit dem MfS verweigerte."

Notsituation: Friedrich schreibt, er sei unter dem Verdacht der Republikflucht von der Militärabteilung der Staatssicherheit verhaftet worden. In den anschließenden Verhören sei er vor die Alternative gestellt worden, entweder eine mehrjährige Haftstrafe zu akzeptieren oder eine "Wiedergutmachung" zu leisten. Dieser "akuten Zwangssituation" habe er sich durch das Unterschreiben einer Verpflichtungserklärung entzogen.

Wiedergutmachung: Holger Friedrich bestätigt, in der ersten Phase der "Überprüfungshandlungen des MfS", in denen seine IM-Tauglichkeit getestet werden sollte, "gegen die Dienstvorschriften verstoßende Praktiken zur Kenntnis" gegeben zu haben. Bei einem anderen Soldaten entstand laut Friedrich eine "ernsthafte Situation". Dieser sei beobachtet worden, Friedrich sollte ergänzende Informationen liefern. Diesem Soldaten, so Friedrich , habe er sich offenbart "und wir haben miteinander vertraulich abgestimmt, welche Nachrichten an den MfS-Offizier weitergeleitet werden".

Dekonspiration: Kurz nach dieser Aktion hat sich Friedrich nach eigenen Angaben seine Stasi-Tätigkeit beendet, "indem ich offen darüber gesprochen habe, dass mich das MfS unter Bewährung hält und ich zur Kooperation gezwungen bin. Ich habe von der MfS eine Verwarnung wegen dieser ,Dekonspiration' erhalten und habe bei der Vorladung durch den MfS-Offizier erklärt, nicht länger zu kooperieren". Weitere Aufforderungen zur Konspiration habe er abgelehnt.

Holger Friedrich hat die NVA im August 1989 verlassen. Er hatte danach keinen Kontakt mehr zum MfS, einen Antrag auf Akteneinsicht habe er nach der Wende nicht gestellt. Eine aktive unaufgeforderte Offenbarung seiner Konspiration hielt Friedrich für "ungeeignet, da ich nicht aktiv für das MfS tätig war".

DDR-Vergangenheit der "Berliner Zeitung"

Die „Berliner Zeitung“ hatte nach 1996 begonnen, die eigene DDR-Vergangenheit und die Verstrickung der Redakteure mit dem Ministerium für Staatssicherheit aufzuarbeiten – mit drastischen Konsequenzen für die betroffenen Redakteure. Zusammen mit mehreren anderen ostdeutschen Zeitungen wie der „Märkischen Oderzeitung“ und der „Sächsischen Zeitung“ nahm die „Berliner Zeitung“ an einem wissenschaftlichen Projekt der Universität Frankfurt (Oder) teil, das die Aufgabe hatte, die Verbindungen zwischen den Redaktion und Stasi zu durchleuchten, wie Michael Maier, der damalige Chefredakteur und heutige Herausgeber der „Berliner Zeitung“ ausführt.

Die Position der Zeitung sei gewesen, dass die Arbeit als Redakteur in einer den freiheitlichen Werte der Presse verpflichteten Zeitung mit der Tätigkeit als Informeller Mitarbeiter (IM) der Staatssicherheit nicht vereinbar sei, so Maier. In der Folge hätten alle Mitarbeiter mit Verflechtung zur Stasi die Zeitung verlassen, wobei die Trennung in allen Fällen einvernehmlich erfolgt sei, wie Maier schreibt.

Dies trifft allerdings nicht ganz zu. Ein langjähriger Betriebsratsvorsitzender pochte mit Verweis auf seine geschützte Position als Belegschaftsvertreter auf Weiterbeschäftigung. Allerdings wurden danach keine Texte von ihm gedruckt.

In welcher Form die Betroffenen mit dem Ministerium für Staatssicherheit zusammengearbeitet hatte, spielte seinerzeit hingegen keine Rolle. „Auf die detaillierte Würdigung der konkreten Schuld der Betroffenen haben wir verzichtet und uns ausschließlich auf das formale Kriterium der Existenz einer Akte beschränkt“, erinnert sich der damalige Chefredakteur der „Berliner Zeitung“. Man habe sich nicht als juristische oder moralische Instanz gesehen, vielmehr habe man die den Standpunkt vertreten, „dass bestimmte Aktivitäten wie Bespitzelung oder Denunziation nicht mit dem Berufsbild eines Journalisten in einer Demokratie vereinbar sind“.

Die Reaktion der Mitarbeiter der „Berliner Zeitung“ auf die Enthüllung von Friedrichs IM-Tätigkeit fällt resigniert aus: "Uns bleibt wirklich nichts erspart", heißt es dort.