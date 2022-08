Ein Begriff kommt in der Fantasy-Serie „House of the Dragon“ besonders häufig vor. Er scheint gleichsam das verbindende Element der ersten Staffel des „Game of Thrones“-Prequels zu sein: der Erbe. Mit dem dynastischen Grundprinzip steht und fällt die Zukunft des Herrscherhauses der Targaryens. Da mag es noch so viele lebende Drachen geben – es sind einige mehr als in „Game of Thrones“ - ohne lebenden Nachkommen oder eine andere Erbfolgeregelung droht Untergang und Krieg.

Letzteren dürfte es ganz ohne notwendigen Spoilerverdacht aber ohnehin geben, wenn an diesem Montag zeitgleich zum Ausstrahlungsbeginn in den USA auch hierzulande wieder die Fantasy-Fans die Wecker stellen. Wer zu den Ersten gehören will, kann seine Neugier bereits ab drei Uhr morgens stillen.

[„House of the Dragon“, Sky, zehn Folgen, sowohl auf Deutsch als auch im Original, ab Montag]

Wer erbt den Eisernen Thron? Dieses Thema ist der Dreh- und Angelpunkt der Serie, die auf dem Roman „Feuer und Blut – Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros“ von George R.R. Martin beruht. Um auch ja keine Überschneidungen mit den Figuren von „Game of Thrones“ zu riskieren, hat Martin die Handlung zwei Jahrhunderte in die Vergangenheit verlegt, also lange vor den Sieg von Daenerys Targaryen und Jon Schnee über die Lannisters. Trotzdem gibt der Untertitel des Buchs bereits die Richtung vor: Denn die Fans von „Das Lied von Eis und Feuer“ und der darauf aufbauenden TV-Serie wissen genau, wie die Dynastie der Targaryens mit dem irren König Aerys endete.

Ein wenig fühlt man sich an den Hof des englischen Königs Heinrich VIII. zurückversetzt, der bekanntlich über die Leichen einiger seiner Ehefrauen ging, wenn sie ihm keine Kinder gebaren. König zu sein, das ist ein hartes Geschäft und verlangt mitunter hässliche Entscheidungen. Das wird auch der sonst eher milde König Viserys (Paddy Considine) erfahren.

Am Montag ab drei Uhr können die Fans ihre Neugier stillen

Zunächst aber lautet die Frage: wird ihm die Königin einen Sohn schenken, so wie es der Herrscher der sieben Königslande in einem Traum sah, der ihm so real wie eine Erinnerung vorkam? Falls nicht, wer soll dann die Linie der Targaryens fortsetzen? Ist Daemon (Matt Smith), der gewalttätige und unberechenbare Bruder des Königs, der ohne Not und Skrupel mit seiner Wache Angst und Terror unter der Bevölkerung verbreitet, ein geeigneter Herrscher? Oder sollte man alle Traditionen über Bord werfen und Viserys erstgeborene Tochter Rhaenyra auf den Thron setzen.

Unberechenbar und extrem gewalttätig: Als Bruder von König Viserys erhebt Daemon Targaryen (Matt Smith) ebenfalls Anspruch auf den... Foto: HBO

Einige Rollen wurden gleich doppelt vergeben, was einen Eindruck von der Zeitspanne der Handlung gibt: Milly Alcock spielt die junge Prinzessin, Emma D‘Arcy die ältere. Rhaenyras beste Freundin Alicent, die ebenfalls eine wichtige Rolle spielt, wird ebenfalls von zwei Schauspielerinnen (Emily Carey und Olivia Cooke) dargestellt. Hinzu kommen einige skurrile Figuren wie Lord „Seeschlange“ (Steve Toussaint) und Ser Harwin, genannt „Der Knochenbrecher“.

Mit „House of the Dragon“ hofft der Seriensender HBO und somit Warner Media, den Multi-Millionen-Dollar-Erfolg von „Game of Thrones“ fortzusetzen. Millionen Genre-Fans überall auf der Welt warten sehnlichst auf eine Weiterführung der Fantasy-Saga, auch wenn sie in der Vergangenheit spielt. Zumal am 2. September Amazon mit der "Herr der Ringe"-Serienauskopplung "Ringe der Macht" startet. Andere Versuche, mit Fantasy-Stoffen in die Fußstapfen von "Game of Thrones" zu treten, haben zwar wie "The Witcher" auf Netflix und „Das Rad der Zeit“ von Amazon auch ihr Publikum gefunden, kommen jedoch an die Westeros-Saga nicht heran.

Viel Sex und Gewalt

Die Showrunner Ryan Condal und Miguel Sapochnik, der als alter „Game of Thrones“-Kämpe zugleich Regie führte, lassen es zumindest in den ersten Minuten gemächlich angehen. Die Herrscherstadt Königsmund, die am Ende von „Game of Thrones“ in den Flammen des Drachenfeuers unterging, wird in ihrer vollen Pracht gezeigt. Gebäude, die wie gotische Kathedralen und übergroße Hallen des Volkes aussehen, sollen die Zuschauer überwältigen. In den Freudenhäusern scheint es noch wüster zuzugehen als von der Vorgängerserie gewohnt. Schnell fühlt sich der Fan nicht zuletzt im Thronsaal oder im Kleinen Rat heimisch. Anderes hätte man hingegen eher in einem Film über Artus und seine Tafelrunde erwartet.



Weise und weich: König Viserys Targaryen (Paddy Considine) steht bei seiner Nachfolge vor einem Dilemma. Foto: HBO

Nackte Haut und blutige Kämpfe gehören zu einer Serie aus dem „Game of Thrones“-Universum ebenso dazu wie manche Soap-Dialoge und reichlich Ränkeschmiede. Die Sexszenen und Gewaltdarstellungen aber erreichen ein neues, erschreckendes Niveau. Die Warnungen, die bereits im Umlauf sind, sie sollten ernst genommen werden, denn sie sind keine Marketing-Idee.

Daemon-Darsteller Matt Smith gab im Interview mit dem „Rolling Stone“ sogar zu, dass es für seinen Geschmack etwas zu viele Sexszenen gibt. An einigen davon hat er gleichwohl regen Anteil.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Doch reicht das aus für eine Fortsetzung des Erfolgs? Gibt es genügend Schlachten zu schlagen, wer ersetzt Peter Dinklage, wer sind die Männer und Frauen, die zu Helden und Märtyrerinnen geboren sind? Und wie soll man in Doktor-Who- und Prinz-Philip-Darsteller Matt Smith einen so perfekten Schurken sehen, wie ihn Charles Dance dargestellt hatte? Und ist es nicht offensichtlich, dass Rhaenyra am Ende Viserys‘ Thron besteigen wird?

Sicher ist nur eines: Die Erwartung der Fans ist mindestens ebenso groß wie das Risiko für HBO/Warner.