Der langjährige Chefredakteur der Wochenzeitung "Die Zeit", Theo Sommer, ist tot. Sommer starb am Montag im Alter von 92 Jahren im Kreise seiner Familie in Hamburg, wie die "Zeit" mitteilte. "Die Kolleginnen und Kollegen der Verlagsgruppe sind in tiefer Trauer und verneigen sich vor einem großen Journalisten", hieß es in einer Erklärung.

Sommer habe die Wochenzeitung "mit seinem Temperament, seiner Tatkraft, seinem klugen Urteil und seiner Fröhlichkeit als weltoffenes, liberales, debattenfreudiges Blatt maßgeblich geprägt", hieß es weiter. Sommer war von 1973 bis 1992 Chefredakteur und anschließend bis 2000 gemeinsam mit Marion Gräfin Dönhoff und Helmut Schmidt Herausgeber der "Zeit". (Afp/dpa)