Liebe Leserinnen, liebe Leser,

am 1. Juli hatten wir unsere Öffnungszeiten in der Community geändert, sodass Sie unsere Artikel täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr kommentieren können. Diese Zeiten haben wir auf vielfachen Wunsch nun angepasst. Ab dem 9.7.2020 wird Ihnen die Kommentarfunktion von 12 Uhr bis 20 Uhr zur Verfügung stehen. Obendrein wird es im Anschluss noch einen Puffer von einer Stunde geben, sodass bis 21 Uhr kommentiert werden kann. Die Beiträge aus diesem Zeitraum werden dann am nächsten Tag gesichtet. Wir hoffen, den meisten Leserinnen und Lesern auf diese Weise entgegenzukommen und wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß beim Lesen, Kommentieren und Diskutieren.



Herzliche Grüße

Ihre Tagesspiegel-Redaktion